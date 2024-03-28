Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.4 комментария
Российские артисты записали альбом в поддержку пострадавших в «Крокусе»
Российские исполнители записали альбом «Голос мой услышь» с каверами песен Муслима Магомаева, все доходы от стриминга и прослушивания композиций пойдут пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в «VK Музыке».
В альбоме содержатся 12 песен Магомаева, песни исполнили артисты разных поколений, в числе которых Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Три дня дождя, Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие.
В альбоме использовались самые разные аранжировки, от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания. Стихотворение во вступлении читает Федор Бондарчук. Организатором записи альбома выступила «VK Музыка».
Альбом поддержан всеми российскими музыкальными стриминговыми сервисами. Его можно послушать в «VK Музыке», «Яндекс музыке», «МТС музыке» и в HiFi-стриминге «Звук».