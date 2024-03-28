Российские артисты записали альбом в поддержку пострадавших в «Крокусе»

В альбоме содержатся 12 песен Магомаева, песни исполнили артисты разных поколений, в числе которых Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Три дня дождя, Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие.

В альбоме использовались самые разные аранжировки, от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания. Стихотворение во вступлении читает Федор Бондарчук. Организатором записи альбома выступила «VK Музыка».

Альбом поддержан всеми российскими музыкальными стриминговыми сервисами. Его можно послушать в «VK Музыке», «Яндекс музыке», «МТС музыке» и в HiFi-стриминге «Звук».