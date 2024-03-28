Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.0 комментариев
На Ставрополье за год предотвратили 12 терактов
Глава ГУ МВД Ставрополья Мишагин: В регионе за год предотвратили 12 терактов
В Ставропольском крае в последний год предотвращены 12 террористических актов, заявил руководитель регионального Главного управления МВД Андрей Мишагин.
Эти 12 терактов планировалось провести на объектах транспортной инфраструктуры, органов госвласти и массового пребывания людей, их все пресекли на этапе подготовки, сказал Мишагин, передает ТАСС.
В регионе задержаны 14 активных участников террористических ячеек, большая часть из них – приверженцы проукраинских националистических организаций, заключил он.