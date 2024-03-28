Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.0 комментариев
В Кремле призвали относиться с осторожностью к данным NYT о теракте в «Крокусе»
К опубликованным изданием New York Times материалам о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» нужно относиться с осторожностью, выразил мнением пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, по этому вопросу в Кремле ничего не знают и призывают к информации «газеты New York Times со ссылкой на анонимов» относиться с большой осторожностью, передает ТАСС.
Ранее New York Times выпустила материал, согласно которому американские спецслужбы знали о готовящемся в Подмосковье теракте, но не поделились данными с Москвой из опасений за свои источники в сборе разведданных.