NYT: США не передали данные об угрозе теракта в «Крокусе», опасаясь за источники

NYT: США не передали России данные об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за источники

Tекст: Александра Юдина

Издание ссылается на чиновников из европейских и американских служб безопасности, которые могли передать имеющуюся у них информацию о готовящемся теракте, однако не стали этого делать из-за враждебных отношений Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».

Издание заверяет, что в Вашингтоне внимательно следят за деятельностью экстремистской группировки «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России). В этой связи с помощью электронных перехватов, информаторов и других подобных средств американские оперативники получили конкретную информацию о планах готовившегося в России теракта.

Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

В Кремле отметили, что не могли получить такие данные, так как разведданные предоставляются от спецслужбы к спецслужбе.