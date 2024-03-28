Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.0 комментариев
NYT: США не передали данные об угрозе теракта в «Крокусе», опасаясь за источники
NYT: США не передали России данные об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за источники
Американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле» из опасений за свои источники в сборе разведданных, пишет газета New York Times.
Издание ссылается на чиновников из европейских и американских служб безопасности, которые могли передать имеющуюся у них информацию о готовящемся теракте, однако не стали этого делать из-за враждебных отношений Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».
Издание заверяет, что в Вашингтоне внимательно следят за деятельностью экстремистской группировки «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России). В этой связи с помощью электронных перехватов, информаторов и других подобных средств американские оперативники получили конкретную информацию о планах готовившегося в России теракта.
Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.
В Кремле отметили, что не могли получить такие данные, так как разведданные предоставляются от спецслужбы к спецслужбе.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ