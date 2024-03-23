«Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.0 комментариев
Спецслужбы: Информация о подготовке теракта от США поступала, но без конкретики
Источник в спецслужбе: Информация от США о подготовке терактов в Москве была общего характера
Информация от США о подготовке терактов в Москве действительно поступала, но она носила общий, без какой-либо конкретизации, характер, сообщил источник в российской спецслужбе.
В связи с заявлением представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон о передаче Москве в марте данных о готовящемся теракте источник в российской спецслужбе подтвердил, что «такая информация действительно поступала, но она носила общий характер, без какой-либо конкретизации», передает ТАСС.
Ранее президент Сербии Александер Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте. Вучич увидел в методах проведения теракта в «Крокус-Сити» сходство со способом некоей «мировой державы», но не США. Прямо эту державу он не назвал.
Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».