Спецслужбы: Информация о подготовке теракта от США поступала, но без конкретики

Источник в спецслужбе: Информация от США о подготовке терактов в Москве была общего характера

Tекст: Вера Басилая

В связи с заявлением представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон о передаче Москве в марте данных о готовящемся теракте источник в российской спецслужбе подтвердил, что «такая информация действительно поступала, но она носила общий характер, без какой-либо конкретизации», передает ТАСС.

Ранее президент Сербии Александер Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте. Вучич увидел в методах проведения теракта в «Крокус-Сити» сходство со способом некоей «мировой державы», но не США. Прямо эту державу он не назвал.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».