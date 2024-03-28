Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.0 комментариев
Заявки на переобучение по нацпроекту «Демография» подали 15 тыс. россиян за две недели
Около 15 тыс. российских граждан отправили заявки на портале «Работа России» на бесплатное переобучение по национальному проекту «Демография» за две недели со старта программы, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Сейчас на портале доступно уже более 3,4 тыс. образовательных программ, сообщается на сайте ведомства.
В 2024 году бесплатное переобучение распространено на всех соискателей для трудоустройства по более 160 приоритетным для рынка труда направлениям согласно перечню правительства. В топе профессии, на обучение которым чаще всего оставляют заявки: оператор станков с программным управлением, специалист по управлению персоналом, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, бухгалтер, социальный работник и экскурсовод.
С 2024 года получить востребованную в своем регионе профессию смогут граждане с инвалидностью, а также те, кто фактически осуществляют уход за ребенком и находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Это может быть мать или отец ребенка, опекун или другой родственник.
Граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, ветераны СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане, как и в прошлом году, смогут воспользоваться господдержкой.
«Мы постоянно совершенствуем качество и доступность наших программ. В этом году мы внедрили новую возможность заключения трехстороннего договора через портал «Работа России», что упростит процесс для граждан, образовательных организаций и работодателей. Также можно подать единое заявление на обучение и профориентацию, выбрать конкретную группу и даты начала обучения», – рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
Министр подчеркнул, что переобучение в рамках нацпроекта «Демография» также доступно в новых регионах. Всего по проекту с 2019 года новые знания получили свыше 850 тыс. человек, а уровень трудоустройства по ним составляет порядка 80%.
Подробнее ознакомиться с направлениями обучения и подать заявку можно будет на портале «Работа России». После подачи заявки необходимо пройти профориентацию в Центре занятости, чтобы специалисты подобрали программу с учетом стартовых навыков и карьерных целей.
Обучение для всех участников бесплатное.