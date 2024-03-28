Заявки на переобучение по нацпроекту «Демография» подали 15 тыс. россиян за две недели

Сейчас на портале доступно уже более 3,4 тыс. образовательных программ, сообщается на сайте ведомства.

В 2024 году бесплатное переобучение распространено на всех соискателей для трудоустройства по более 160 приоритетным для рынка труда направлениям согласно перечню правительства. В топе профессии, на обучение которым чаще всего оставляют заявки: оператор станков с программным управлением, специалист по управлению персоналом, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, бухгалтер, социальный работник и экскурсовод.

С 2024 года получить востребованную в своем регионе профессию смогут граждане с инвалидностью, а также те, кто фактически осуществляют уход за ребенком и находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Это может быть мать или отец ребенка, опекун или другой родственник.

Граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, ветераны СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане, как и в прошлом году, смогут воспользоваться господдержкой.

«Мы постоянно совершенствуем качество и доступность наших программ. В этом году мы внедрили новую возможность заключения трехстороннего договора через портал «Работа России», что упростит процесс для граждан, образовательных организаций и работодателей. Также можно подать единое заявление на обучение и профориентацию, выбрать конкретную группу и даты начала обучения», – рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что переобучение в рамках нацпроекта «Демография» также доступно в новых регионах. Всего по проекту с 2019 года новые знания получили свыше 850 тыс. человек, а уровень трудоустройства по ним составляет порядка 80%.

Подробнее ознакомиться с направлениями обучения и подать заявку можно будет на портале «Работа России». После подачи заявки необходимо пройти профориентацию в Центре занятости, чтобы специалисты подобрали программу с учетом стартовых навыков и карьерных целей.

Обучение для всех участников бесплатное.