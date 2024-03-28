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Артисты исполнили песни Муслима Магомаева в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Альбом из 12 песен Муслима Магомаева, которые записали российские исполнители, получил название «Голос мой услышь». Все доходы от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», который носит имя великого певца Муслима Магомаева.
Артисты разных поколений постарались бережно исполнить великие песни, сохранив их мелодизм, сообщает «VK Музыка» – организатор записи.
В альбоме использована вся палитра аранжировок – от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания.
В записи приняли участие Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Три дня дождя, Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие. Стихотворение в интро читает Федор Бондарчук.
Все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева». Альбом поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы. Его можно послушать в VK Музыке, Яндекс Музыке, МТС Музыке и в HiFi-стриминге Звук.