США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в истязании дочери

США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении и истязании дочери

Tекст: Денис Тельманов

«Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери», – приводит ТАСС сообщение МВД России.

По данным ведомства, мужчина обманом увез свою дочь 2012 года рождения в США, где с августа 2019 года по февраль 2020-го они жили в городе Дания-Бич штата Флорида. При этом Смирнов систематически избивал, оскорблял и унижал ребенка, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии.

В феврале 2020 года против Смирнова было возбуждено уголовное дело по факту истязания. По инициативе УМВД России по Хабаровскому краю и с согласия Генпрокуратуры России он был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в розыске вывезенной в США девочки участвовал член партии ЛДПР Михаил Дегтярев, назначенный в последствии губернатором Хабаровского края.

Хабаровчанка Олеся рассказала, что ее дочь, шестилетнюю Вику, похитил родной отец Алексей Смирнов, который был старше своей супруги на 17 лет. После развода Вику оставили с мамой, а отцу позволили видеть ее трижды в неделю по два часа, но мать разрешала и более частые и долгие встречи.

В августе 2019 года Алексей забрал дочь на очередную прогулку, но домой в назначенный час они не вернулись. Через пару дней стало известно, что он вывез ребенка в Корею, затем добрался до США и осел в Майами, не получив никаких разрешений на это со стороны Олеси.

13 февраля мать и дочь увиделись впервые за долгое время, а 24 февраля они вместе вернулись в Хабаровск.