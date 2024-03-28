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    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    8 комментариев
    28 марта 2024, 03:29 • Новости дня

    США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в истязании дочери

    США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении и истязании дочери

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении и жестоком обращении с малолетней дочерью, сообщили в МВД России.

    «Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери», – приводит ТАСС сообщение МВД России.

    По данным ведомства, мужчина обманом увез свою дочь 2012 года рождения в США, где с августа 2019 года по февраль 2020-го они жили в городе Дания-Бич штата Флорида. При этом Смирнов систематически избивал, оскорблял и унижал ребенка, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии.

    В феврале 2020 года против Смирнова было возбуждено уголовное дело по факту истязания. По инициативе УМВД России по Хабаровскому краю и с согласия Генпрокуратуры России он был объявлен в международный розыск.

    Ранее сообщалось, что в розыске вывезенной в США девочки участвовал член партии ЛДПР Михаил Дегтярев, назначенный в последствии губернатором Хабаровского края.

    Хабаровчанка Олеся рассказала, что ее дочь, шестилетнюю Вику, похитил родной отец Алексей Смирнов, который был старше своей супруги на 17 лет. После развода Вику оставили с мамой, а отцу позволили видеть ее трижды в неделю по два часа, но мать разрешала и более частые и долгие встречи.

    В августе 2019 года Алексей забрал дочь на очередную прогулку, но домой в назначенный час они не вернулись. Через пару дней стало известно, что он вывез ребенка в Корею, затем добрался до США и осел в Майами, не получив никаких разрешений на это со стороны Олеси.

    13 февраля мать и дочь увиделись впервые за долгое время, а 24 февраля они вместе вернулись в Хабаровск.

    25 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт

    Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для реализации теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом», заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» отметила, что для теракта специально подобрали людей, которых можно было выдать за «Исламское государство» (запрещено в РФ), передает RT.

    И в эту историю можно было бы поверить, если бы американские спецслужбы, а вместе с ними западные пропагандистские издания, в том числе «известная помойка» CNN, не допустили «тупейший фальстарт» и не начали «орать, что это ИГИЛ» (ИГ, «Исламское государство»).

    Симоньян напомнила, что произошло это еще до того, как задержали хотя бы одного из «этих упырей». Фотороботов в тот момент еще не было, и было непонятно, как выглядят террористы и являются ли они мусульманами, подчеркнула главред RT.

    По ее словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она «понасовершала массу терактов везде в мире» и с «Украиной не связана, на Украину не подумают».

    Напомним, в экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины.

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    27 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    По мнению автора статьи, из-за посредственных аэродинамических характеристик бомбы самолеты-носители будут вынуждены подлетать к цели ближе, что повысит риск их поражения, передает «Газета.ru».

    Эксперт полагает, что использование 3,3-тонной ФАБ-3000 является «неоправданным риском», учитывая разрушительную силу уже существующих планирующих бомб.

    Напомним, в Нижегородской области с февраля налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам.

    Коментарии (34)
    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    25 марта 2024, 06:15 • Новости дня
    США оценили действия пилота МиГ-31 по защите границы России

    США назвали профессиональными действия сблизившегося с американскими бомбардировщиками пилота МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС США охарактеризовали действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, не допустившего нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1 над Баренцевым морем, как безопасные и профессиональные.

    Бомбардировщики перелетали из штата Техас на американскую авиабазу в Испании для «планового развертывания» в Европе. В ВВС США заверили, что американские самолеты действовали в рамках международных норм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что МиГ-31 ВКС не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море.

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    26 марта 2024, 05:32 • Новости дня
    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе

    Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Госдепа о том, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

    Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было. Точка», – передает ТАСС.

    Захарова в ответ заявила в Telegram, что «не было, и точка» – это «новая форма доказательной базы». По словам Захаровой, такая форма заменила «хайли-лайкли».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство». При этом президент России Владимир Путин указал, что теракт совершен радикальными исламистами. Он заявил: «Нас интересует, кто заказчик».


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    25 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    МИД обвинил США в попытке присвоить дополнительные участки континентального шельфа

    МИД направил США демарш из-за изменения границ континентального шельфа

    МИД обвинил США в попытке присвоить дополнительные участки континентального шельфа
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России направило США демарш в связи с односторонним изменением Вашингтоном внешних границ своего континентального шельфа. В МИД заявили, что действия США не соответствуют международным нормам и нарушают права мирового сообщества.

    В ходе сессии Совета Международного органа по морскому дну в Кингстоне (Ямайка), который проходит в период 18-29 марта, российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года границ континентального шельфа в семи районах Мирового океана. Ранее российской стороной был направлен США демарш по дипломатическим каналам, говорится на сайте МИД РФ.

    В МИД РФ отметили, что США пытаются присвоить себе дополнительные участки шельфа, что ущемляет права всего мирового сообщества.

    «Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам», – подчеркнули в МИД РФ.

    Российская делегация раскритиковала позицию США, назвав ее «избирательным подходом к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств».

    Ранее полярник Виктор Боярский объяснял газете ВЗГЛЯД, зачем США понадобилось расширение американской части континентального шельфа в Арктике.

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    26 марта 2024, 03:30 • Новости дня
    Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии

    Небензя и Дачич осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по теме бомбардировок Югославии

    Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник Франция и США сорвали запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии НАТО. Россия и Сербия осудили действия западных стран.

    Представитель Франции Николя де Ривьер назвал тему неактуальной. По его версии, с Парижем запланированное заседание никто не обсудил, передает РИА «Новости».

    Де Ривьера поддержал заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Роберт Вуд, передает ТАСС.

    Хотя Япония, которая выполняет функции председателя, одобрила проведение заседания СБ ООН, Франция добилась голосования по этому вопросу. За проведение заседания проголосовали Россия, Китай и Алжир, остальные 12 стран воздержались. В результате заседание не состоялось.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Франции дипломатической агрессией. Он подчеркнул, что тема бомбардировок Югославии –не исторический вопрос, проблема Косово остается на повестке дня. Хотя Запад заявлял о действиях по «прекращению этнических чисток, якобы проводившихся в Косово», в реальности «югославская армия и полиция вели в крае борьбу против косовоалбанских террористических бандформирований», сказал Небензя.

    Его первый заместитель Дмитрий Полянский назвал действия западных стран «безобразным спектаклем». По его словам, представители Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН темы натовских бомбардировок Югославии, «ведь никто из членов альянса так и не понес за это никакой ответственности». «Подумаешь, 78 дней бомбардировок мирного населения и на столетия загрязненная обедненным ураном почва! Это же не англосаксонское население и земли», – заявил он.

    Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил разочарование ситуацией в СБ ООН. По его словам, «произошел прецедент» – «давно не было в СБ ООН, чтобы так случилось на голосовании по повестке, о чем члены Совбеза должны были принять решение заранее, а не сейчас, когда заседание уже началось».

    Он поблагодарил Россию, Китай и Алжир. По его словам, «многие страны воздержались, чтобы не создавать себе проблем с мировыми державами», а «другие страны не хотели говорить о том, где, очевидно, существуют двойные стандарты».

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми. Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне». Сербский президент Александр Вучич заявил, что Запад, спустя 25 лет после бомбардировок, пытается внушить Сербии, что агрессия НАТО была совершена для развития страны.

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    26 марта 2024, 11:20 • Новости дня
    В Совфеде оценили слова постпреда США в ООН о необязательности резолюций Совбеза

    Сенатор Долгов: Для Вашингтона международное право давно превратилось в пустой звук

    В Совфеде оценили слова постпреда США в ООН о необязательности резолюций Совбеза
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    США, заявляя о необязательности исполнения резолюций СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа, «спрятали голову в песок». По сути, американцы пренебрегают статусом постоянного члена в Совете Безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя указал США на необходимость исполнения резолюций СБ.

    «Американцы палец о палец не ударили, чтобы обеспечить прекращение огня в секторе Газа. Более того, текущая ситуация в значительной степени возникла стараниями США, которые блокировали усилия по мирному урегулированию много лет подряд, пытаясь «ловить рыбку в мутной воде». Сейчас Вашингтон «прячет голову в песок», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Решения Совета Безопасности должны выполняться. Когда представитель США говорит о том, что резолюции необязательны к исполнению, сразу хочется спросить – зачем тогда они принимаются? Как в таком случае США могут выполнять функцию постоянного члена СБ, если они пренебрегают своим статусом?» – риторически вопрошает собеседник.

    «Для Вашингтона международное право давно превратилось в пустой звук. Однако, когда американцам это нужно, США используют его в собственных интересах, для них закон – что дышло. Ситуация с Украиной давно и наглядно это показывает», – резюмировал Долгов.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявление постпреда США Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция о прекращении огня в секторе Газа не является обязывающей. Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что американский представитель «не читала Устав ООН».

    Напомним, Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан. Решение подготовили 10 непостоянных членов Совета, за него проголосовали 14 стран, в том числе Россия, Китай, Британия и Франция. США воздержались от голосования.

    Перед голосованием российский постпред Василий Небензя предложил внести коррективы в резолюцию, заменив формулировку с «продолжительного прекращения огня» на «постоянное прекращение огня». Предложение поддержали Алжир и КНР, Соединенные Штаты проголосовали против, другие страны воздержались. Поправку не приняли.

    Напомним, ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафахе. Руководство страны не видит другого способа уничтожения организации, кроме наземного входа в этот населенный пункт.

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    27 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    МИД: Запад изменил реакцию на теракт в «Крокусе»

    МИД: Запад изменил реакцию на события в «Крокусе», чтобы не остаться в изоляции

    МИД: Запад изменил реакцию на теракт в «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Запада изменили свою реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, чтобы не остаться в изоляции, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, после теракта многие страны сначала осудили теракт, однако не выразили соболезнования России, что им пришлось сделать позднее, передает ТАСС.

    При этом Захарова отметила, что представители Запада уже поняли, что мир шагнул вперед, а западные страны могут совсем остаться в стороне, если не поменяют отношение к трагедии в Подмосковье.

    Напомним, Вашингтон осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с Россией, однако США отказались помогать России в сфере безопасности после теракта.

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    25 марта 2024, 23:21 • Новости дня
    Небензя объяснил постпреду США, как работают резолюции СБ ООН

    Небензя указал постпреду США на необходимость исполнять резолюции СБ ООН

    Небензя объяснил постпреду США, как работают резолюции СБ ООН
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявление постпреда США Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция о прекращении огня в секторе Газа не является обязывающей.

    Томас-Гринфилд сказала о том, что резолюция не является обязывающей, в ходе своего выступления. Небензя в ответ указал, что все резолюции СБ ООН «полностью обязательны к исполнению». Он выразил сожаление в связи с тем, что американский постпред «не читала Устав ООН», передает РИА «Новости».

    Напомним, СБ ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан.

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    25 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Белый дом заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «только ИГ»

    Представители Белого дома Кирби и Жан-Пьер заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что, по мнению США, «ответственность за эту вылазку несет только ИГ*», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что теракт был совершен ИГ*. Она уверена, что руководство России осведомлено об этом. По ее словам, «совершенно нет доказательств того, что правительство Украины было каким-то образом причастно к данной вылазке».

    В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и силовиками указал, что теракт совершен радикальными исламистами. При этом он заявил: «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик».

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    25 марта 2024, 04:59 • Новости дня
    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана

    Американский сенатор Рубио счел уход войск США из Афганистана одной из причин теракта в «Крокусе»

    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» оказался возможен, в том числе, из-за ухода сил США из Афганистана, заявил зампредседателя комитета Сената США по разведке Марко Рубио.

    Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа террористическая организация «Исламское государство» практически прекратила свою деятельность, но теперь она снова активизировалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    По его словам, отчасти это произошло из-за того, что, покинув Афганистан, США утратили возможность наносить по ним регулярные удары. Сенатор добавил, что новые власти Афганистана не в силах эффективно противостоять террористам из ИГ*.

    По словам Рубио, ИГ* нашло новое место для своих действий. Теперь им гораздо проще проникнуть в Иран и Россию, но их цели не ограничиваются этими странами, они жаждут «повторить в США то, что они сделали в Москве».

    Он подчеркнул, что такая угроза становится еще более реальной с учетом массового потока нелегальных мигрантов, которые беспрепятственно проникают в США с юга и расселяются по всей стране.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

    Коментарии (7)
    27 марта 2024, 10:07 • Новости дня
    Захарова рассказала, как США загнали себя в тупик заявлением о «Крокусе»

    Захарова: США загнали себя в тупик словами о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

    Захарова рассказала, как США загнали себя в тупик заявлением о «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта якобы был совершен террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

    Захарова в эфире радио Sputnik обратила внимание на то, что США слишком быстро, еще до завершения тушения пожара, заявили о непричастности Украины к теракту. Она также подчеркнула, что США с поразительной скоростью, за пару часов, сделали вывод о причастности ИГ к теракту.

    По мнению дипломата, США сами создали ИГ, поэтому их заявления о причастности этой группировки к теракту в Москве выглядят нелепо.

    Захарова призвала США перестать спекулировать на трагедии и предоставить доказательства своей версии.

    Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал «тупейший фальстарт».

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    26 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    МиГ-31 прогнал пару бомбардировщиков ВВС США от границы России над Баренцевым морем
    МиГ-31 прогнал пару бомбардировщиков ВВС США от границы России над Баренцевым морем
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский истребитель МиГ-31 сопроводил пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США, которые приближались к российской границе над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение к российской госгранице двух воздушных целей. Для их опознавания и недопущения нарушения границы был поднят МиГ-31.

    Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал цели как американские бомбардировщики B-1B. При приближении МиГ-31 американские самолеты изменили курс, отдалились от границы и развернулись.

    Российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы России не допущено.

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    26 марта 2024, 22:53 • Новости дня
    Госсекретарь США и глава МИД Казахстана обсудили перспективы партнерства

    Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили перспективы партнерства

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.

    Стороны обсудили перспективы развития двустороннего партнерства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа США.

    Отмечается, что в ходе беседы Блинкен и Нуртлеу подтвердили «обсудили обоюдную заинтересованность в развитии партнерских отношений между США и Казахстаном«.

    «Они обменялись мнениями о текущем состоянии двустороннего экономического сотрудничества и выразили приверженность курсу на наращивание инвестиций и диверсификацию экономики Казахстана», – говорится в сообщении.

    Госсекретарь США подчеркнул ключевую роль свободных СМИ и процветающего гражданского общества в создании условий для привлечения бизнес-инвестиций и обеспечения экономического роста республики.

    Главы внешнеполитических ведомств также затронули ситуацию вокруг Украины.

    Встреча Нуртлеу и Блинкена прошла в рамках официального визита казахстанского министра в США. 29-30 марта он нанесет визит в Китай, где проведет переговоры с высокопоставленными представителями китайского руководства.


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