Путин поручил субсидировать перелеты в Калининградскую область для всех жителей региона

Tекст: Александра Юдина

На сайте Кремля указано, что в этом году жители Калининградской области будут включены в категорию лиц, для которых воздушные перевозки субсидируются из федерального бюджета.

Также Путин поручил кабмину предусмотреть финансовую допподдержку морских перевозок в центр региона и определить необходимый объем бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на период с 2025 по 2027 год.

Кроме того, глава государства поручил проработать опережающее финансирование автокольца в Калининградском регионе. Так, до 15 декабря правительство должно представить предложения по опережающему финансированию строительства кольцевого автомаршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и Южного обходов.

Ранее Путин поручил рассмотреть возможность производства игровых консолей в России.