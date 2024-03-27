Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.0 комментариев
Путин поручил субсидировать перелеты в Калининградскую область
Путин поручил субсидировать перелеты в Калининградскую область для всех жителей региона
Президент Владимир Путин дал поручение правительству до 15 апреля совместно с руководством Калининградской области принять меры по расширению субсидирования авиаперелетов для всех жителей региона.
На сайте Кремля указано, что в этом году жители Калининградской области будут включены в категорию лиц, для которых воздушные перевозки субсидируются из федерального бюджета.
Также Путин поручил кабмину предусмотреть финансовую допподдержку морских перевозок в центр региона и определить необходимый объем бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на период с 2025 по 2027 год.
Кроме того, глава государства поручил проработать опережающее финансирование автокольца в Калининградском регионе. Так, до 15 декабря правительство должно представить предложения по опережающему финансированию строительства кольцевого автомаршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и Южного обходов.
Ранее Путин поручил рассмотреть возможность производства игровых консолей в России.