Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.0 комментариев
СК решил рассмотреть обращение о расследовании организации США терактов против России
СК рассмотрит обращение депутатов о расследовании организации США терактов против России
Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение депутатов Государственной думы и общественных деятелей о необходимости расследования терактов, организованных США и другими западными странами против России.
В Telegram-канале СК РФ сообщается, что ведомство рассмотрит обращение в установленном законом порядке.
В обращении депутатов содержатся прямые доказательства того, что США и их союзники проводят теракты на российской территории руками группировки «Исламское государство*» (ИГ, запрещено в РФ) и украинских спецслужб.
Депутаты потребовали привлечь политическое руководство США и Украины, а также спецслужб этих стран к уголовной ответственности за организацию, финансирование и проведение террористических операций.
Накануне глава ФСБ Александр Бортников заявил, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске могут стоять Вашингтон, Лондон и Киев.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ