СК решил рассмотреть обращение о расследовании организации США терактов против России

СК рассмотрит обращение депутатов о расследовании организации США терактов против России

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале СК РФ сообщается, что ведомство рассмотрит обращение в установленном законом порядке.

В обращении депутатов содержатся прямые доказательства того, что США и их союзники проводят теракты на российской территории руками группировки «Исламское государство*» (ИГ, запрещено в РФ) и украинских спецслужб.

Депутаты потребовали привлечь политическое руководство США и Украины, а также спецслужб этих стран к уголовной ответственности за организацию, финансирование и проведение террористических операций.

Накануне глава ФСБ Александр Бортников заявил, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске могут стоять Вашингтон, Лондон и Киев.