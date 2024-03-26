Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.40 комментариев
Байден рассказал о поездках по рухнувшему в Балтиморе мосту
Байден заявил, что часто ездил на автомобиле по обрушившемуся мосту в Балтиморе
Президент США Джо Байден заявил, что в прошлом часто ездил домой на машине или поезде в штат Делавэр по обрушившемуся в Балтиморе мосту.
Байден рассказал, что власти смогли перекрыть мост до происшествия, но в воде оказались люди и автомобили. По его словам, федеральные власти выделят деньги на восстановление моста. Сам Байден высказал намерение приехать в Балтимор, передает РИА «Новости».
Во вторник в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился автомобильный мост длиной 2,57 км после столкновения с грузовым судном. В результате порядка 20 человек могли упасть в реку Патапско.
Власти США отвергли версию теракта.