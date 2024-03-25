Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.13 комментариев
Кремль анонсировал совещание Путина по мерам безопасности после теракта в «Крокусе»
Президент Владимир Путин проведет в понедельник совещание, в ходе которого будут обсуждаться принимаемые меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в совещании примут участие руководители силового блока, соцблока и глав Москвы и Подмосковья, передает ТАСС.
Также представитель Кремля рассказал, что Путин продолжает получать связанные с терактом доклады от соответствующих служб.
В данный момент посещение президентом места трагедии в Подмосковье не планируется.
Ранее Песков заявил, что финальной версии случившегося пока нет.
Напомним, президент России Владимир Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе».