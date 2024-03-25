Захарова обвинила США в попытках перекраивать миропорядок руками террористов

Захарова после заявлений Вашингтона о теракте в «Крокусе» указала на роль США в появлении ИГ

Tекст: Антон Антонов

Захарова в колонке для «Комсомольской правды» заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство*».

По словам Захаровой, у американцев «нет выхода»: миллиарды долларов, поставки оружия киевскому режиму, русофобия, запрет на переговоры, поддержка любых действий Киева, игнорирование украинских терактов – все это указывает на спонсирование Вашингтоном украинского терроризма.

Отсюда и попытки обелить «своих подопечных» и попытки «прикрыть себя вместе с созданным ими же режимом Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ*». Однако США «попали в свой же собственный ржавый капкан», заявила Захарова.

Она напомнила о том, как в результате деятельности США в Афганистане, Ираке и Сирии возникли «Аль-Каида*» и «Исламское государство*». Захарова отметила, что «по странному стечению обстоятельств, в последние годы ИГИЛ скорректировал свои планы и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США»: талибов, иранцев, сирийского правительства и России.

В 1992 году США навязали палестинцам «демократический выборный процесс», что привело к созданию в секторе Газа партии ХАМАС, а в 2021 году Джо Байден разморозил выплаты ХАМАС в размере 360 млн долларов, указала Захарова.

«В чем же логика, спросите вы? В деньгах и власти. А в условиях международно-правового запрета на прямые интервенции еще и в том, чтобы сеять «управляемый хаос» и перекраивать миропорядок руками террористов. Внимание, вопрос к Белому дому: точно ИГИЛ*, не передумаете?», – заявила Захарова.

Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины.