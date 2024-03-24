На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.2 комментария
Стало известно о ракетном обстреле американской базы в Сирии
В провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу американская база в районе Хараб Аль-Джейр, сообщил источник.
По информации источника, по базе было выпущено четыре ракеты, что привело к взрывам и пожару. После обстрела в воздух поднялись американские вертолеты, передает РИА «Новости».
В феврале американская база на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была атакована тремя беспилотниками.