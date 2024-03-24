  • Новость часаВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем
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    След теракта в «Крокусе» ведет на Украину
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    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    42 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

    9 комментариев
    Сталина Гуревич Сталина Гуревич Русский мир – это мы все

    Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

    2 комментария
    24 марта 2024, 06:47 • Новости дня

    Губернатор объявил в Воронежской области опасность атаки беспилотников

    Губернатор Александр Гусев объявил в Воронежской области опасность атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    «Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    Он также сообщил, что силы ПВО находятся в полной готовности.

    «Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – в здание, парковку, подземный переход», – подчеркнул Гусев.

    Ранее сообщалось, что украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью.

    21 марта 2024, 17:10 • Новости дня
    В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
    В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
    @ Соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В феврале 2024 года на предприятии ОПК в Нижегородской области началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000 массой три тонны, об этом доложили министру обороны Сергею Шойгу в ходе его визита на завод, сообщило Минобороны.

    Многократно выросло производство авиабомб ФАБ-500, в два раза выросло производство ФАБ-1500, а в феврале организовано массовое производство ФАБ-3000, доложили главе министерства, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Расширена номенклатура артиллерийских боеприпасов. С 2023 года объем производства современных артиллерийских и авиационных средств поражения вырос пятикратно.

    На самом предприятии работа ведется круглосуточно, установлен трехсменный график. С 2022 года количество персонала выросло более чем на 1,1 тыс. человек.

    Шойгу также проверил производство артиллерийских боеприпасов на предприятии ОПК, где выпускают и ремонтируют артиллерийский комплекс «Гиацинт». На этом заводе начато строительство нового цеха сборки боеприпасов.

    После проверки министр провел рабочее совещание с руководством ведомства и гендиректорами предприятий. Он отметил, что объем производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам вырос почти в 22 раза. При этом 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет поддерживать высокий уровень поставки снарядов в зону СВО.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что ВС России взяли Авдеевку в том числе благодаря бомбам ФАБ-500 и ФАБ-1500.

    Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что сбить ФАБ-500 практически невозможно.

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    21 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Британия испытала меняющее «боевое пространство» оружие
    Британия испытала меняющее «боевое пространство» оружие
    @ British Defence Ministry/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия испытала лазерную систему Dragonfire, которая, по словам военных, «коренным образом изменит боевое пространство», сообщили СМИ.

    Долгое время лазерные установки оставались экспериментальными, но развитие гражданских технологий, особенно оптоволоконной связи, сделало их производство более доступным, передает РИА «Новости».

    В США лазеры уже устанавливают на бронетранспортеры Striker и эсминцы, а в Великобритании планируют использовать их для защиты от дронов и минометных снарядов.

    Главное преимущество лазерного оружия – его дешевизна. Один выстрел из Dragonfire стоит менее 10 фунтов стерлингов, что делает его гораздо более экономичным, чем традиционные системы ПВО.

    Украина уже выразила готовность испытать Dragonfire в реальных боевых условиях, но у Лондона пока нет таких планов.

    Другие страны, такие как Израиль, также ведут разработки лазерного оружия.

    Ранее издание Newsweek сообщило, что британское лазерное оружие дальнего действия Dragonfire находится в стадии исследования и разработок, власти не планируют размещать его на Украине.

    Напомним, в январе в Британии сообщили об успешном испытании лазерного оружия.

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    21 марта 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт назвал слабые места британского лазерного комплекса Dragonfire

    Военный эксперт Климов: Использование лазерных систем приведет к переосмыслению роли дронов в боевых действиях

    Эксперт назвал слабые места британского лазерного комплекса Dragonfire
    @ Dstl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Потенциально лазерные системы способны сделать уничтожение дронов и ракет более быстрым и дешевым процессом. Однако данные установки требуют колоссальных энергетических затрат. Стоимость их содержания в настоящий момент превышает возможную пользу на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее в Британии провели испытания лазерного комплекса Dragonfire.

    «Dragonfire представляет собой лазерную систему, призванную дополнить, а в перспективе и заменить имеющиеся у НАТО комплексы ПВО. Разговоры о революционности данной разработки не лишены смысла. Однако, на мой взгляд, речь в большей степени идет не о конкретной британской модели, но о новом типе вооружений в целом», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Лазерные системы – крайне перспективные орудия, над созданием которых трудятся все великие державы. Эти установки способны существенно изменить практику противодействия БПЛА и ракетам противника. Они эффективно поражают оптико-волоконные компоненты атакующей техники, выжигая их быстрым и точным зарядом», – отмечает собеседник.

    «В лазерных системах предусмотрен особый тип наведения – поиск объекта по бликам. Это значительно снижает требования к операторам установок. Новейшие модели могут находить цель в автоматическом режиме. При этом залп орудия происходит в разы быстрее, чем запуск ракеты из традиционных комплексов ПВО», – считает он.

    «Тем не менее главная проблема лазерных систем заключается в дороговизне их обслуживания. Не исключаю, что инженеры, работавшие над Dragonfire, могли использовать более дешевые компоненты для создания самой установки. Однако ее питание все равно должен обеспечивать мощный источник энергии», – указывает эксперт.

    «Низкая стоимость залпа компенсируется высокой ценой поддержания батареи. Если данная проблема будет решена и лазерные системы начнут использоваться военными массово, то это приведет к кардинальным переменам на поле боя. Работа классических БПЛА и ракет будет серьезно осложнена», – акцентирует собеседник.

    «Начнется очередной виток в противостоянии «щита и меча». Конструкторам дронов придется внедрять системы защиты от выжигания технической «начинки» аппарата. Это повлияет на конечную стоимость устройств. Тем не менее в перспективе обходные пути противодействия лазерным комплексам будут найдены», – резюмирует Климов.

    Ранее в Британии была испытана лазерная система Dragonfire. Об этом сообщают РИА «Новости». По словам военных, данный комплекс способен «коренным образом изменить боевое пространство». Долгое время этот тип вооружений оставался экспериментальным, но развитие гражданских технологий позволило сделать его производство более доступным.

    В настоящий момент на лазерные системы в Пентагоне возлагают большие надежды. Традиционные комплексы ПВО малоэффективны против небольших беспилотников. Некоторые модели данной сферы вооружений уже устанавливают на эсминцы. Также планируется оснащение бронетранспортеров Striker.

    Первый прототип системы Dragonfire был представлен общественности еще в 2017-м. Комплекс уже успел пройти тестирования в январе этого года. Нынешние испытания прошли на ракетном полигоне на Гебридских островах. Установка «тренировалась» сбивать беспилотники различных типов и минометные снаряды.

    Несмотря на то что характеристики орудия засекречены, министерство обороны Британии утверждает, что разработка способна поражать «любые видимые цели». Главным преимуществом называют дешевизну залпов – один выстрел стоит менее десяти фунтов стерлингов. Интересно, что офис Зеленского уже заявил о желании испытать модель в действии на поле боя.

    Однако Лондон отрицает возможность передачи лазерных систем Украине. Аналогичными разработками занимаются и другие страны. Известно, что Израиль создает  комплекс «Железный луч», однако опыта его применения в военных столкновениях Тель-Авив до сих пор не имеет.

    В России также имеются собственные разработки в сфере лазерных вооружений. Одной из них является «Пересвет». Предполагается, что он войдет в состав противоспутникового комплекса РФ.

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    22 марта 2024, 12:13 • Новости дня
    Кравченко: Артиллерийские катера с Каспия могут передать Днепровской флотилии
    Кравченко: Артиллерийские катера с Каспия могут передать Днепровской флотилии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В состав бригады речных катеров Днепровской речной флотилии, о формировании которой объявил министр обороны Сергей Шойгу, могут быть переданы артиллерийские катера из состава Каспийской флотилии, сообщил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко.

    По его словам, на первом этапе в состав Днепровской флотилии могут передать артиллерийские катера с Каспийской флотилии, передает ТАСС.

    Кравченко добавил, что всего в состав новой флотилии должны войти артиллерийские и ракетные катера, бригада малых ракетных кораблей, речные тральщики, морпехи, береговые ракетные и артиллерийские части.

    Он рассказал также, что «главной задачей флотилии будет обеспечение форсирования Днепра во взаимодействии с силами Сухопутных войск и Черноморского флота с конечной целью освобождения исконно русских городов Очаков, Одесса, Херсон, Николаев», а еще одной задачей флотилии будет воспрещение форсирования ВСУ Днепра в его нижнем течении.

    По оценке бывшего заместителя начальника Главного штаба ВМФ России вице-адмирала Владимира Пепеляева, при создании флотилии нужно учитывать особенности боевых действий на реках.

    В свою очередь источник, близкий к Главному штабу ВМФ, сообщил, что должность командующего создаваемой флотилией будет вице-адмиральская.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии сформированы в Вооруженных силах России.

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    22 марта 2024, 15:15 • Новости дня
    «Калашников» предложил заменить срочную службу работой в ОПК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Липецкий механический завод (ЛМЗ) концерна «Калашников» направил предложение в Совет Федерации о замене военной службы по призыву на работу на предприятиях ОПК для соответствующих специалистов, сообщила пресс-служба концерна.

    Как говорится в сообщении, цель инициативы – решить проблему нехватки кадров в оборонно-промышленном комплексе, передает ТАСС.

    В ЛМЗ считают, что такая замена позволит молодым людям получить востребованную профессию и одновременно внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны.

    В качестве дополнительных мер поддержки ЛМЗ предлагает ввести льготное ипотечное кредитование для работников ОПК и преференции для детей сотрудников оборонных предприятий при поступлении в вузы.

    Инициатива ЛМЗ уже получила поддержку со стороны заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Оксаны Хлякиной. Она пообещала проработать этот вопрос с Минобороны и другими заинтересованными ведомствами.

    Ранее власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.

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    24 марта 2024, 01:46 • Новости дня
    Губернатор: Один человек погиб и четверо пострадали при атаке на Севастополь

    При ракетной атаке ВСУ на Севастополь один человек погиб и четверо пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    При атаке на Севастополь один человек погиб и четверо пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

    «Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что от осколков пострадали четыре человека: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени.

    «Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась», – отметил Развожаев.

    По его словам, от ударной волны в жилых домах в центре города повыбивало стекла, люди при этом не пострадали.

    «Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход», – подчеркнул губернатор.

    Ранее Развожаев сообщил о массированной атаке на Севастополь, в ходе которой силами ПВО было сбито более 10 ракет.

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    22 марта 2024, 09:24 • Новости дня
    Уралвагонзавод усилил защиту бронетехники от противотанковых снарядов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уралвагонзавод (УВЗ) постоянно совершенствует свою бронетехнику, принимая во внимание опыт ее применения в зоне спецоперации и пожелания танкистов, сообщила пресс-служба предприятия.

    Инженеры Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ), входящего в УВЗ, разработали сборный боек противокумулятивного экрана, который обеспечивает эффективное повреждение противотанковых снарядов, передает ТАСС.

    Для испытаний боевых машин в одном из цехов механосборочного производства используется запатентованный способ создания сочетаний крен-дифферентных положений тяжелого изделия и стенд для его осуществления. Это изобретение позволяет надежно крепить машину и поворачивать ее во всех направлениях.

    Ранее УВЗ сообщил о выполнении ГОЗ по танкам Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

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    23 марта 2024, 07:33 • Новости дня
    За ночь перехвачены и уничтожены 12 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами

    За ночь перехвачены и уничтожены 12 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, сообщили в Минобороны.

    Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников: пять над Брянской, пять над Белгородской, один над Воронежской и один над Саратовской, говорится в сообщении на официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что над Брянской областью уничтожены два беспилотника самолетного типа над территориями Выгоничского и Почепского районов. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.




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    21 марта 2024, 11:31 • Новости дня
    Франция предложила ЕС наверстать десятилетия недофинансирования ОПК

    Politico: Франция предлагает ЕС наверстать десятилетия недофинансирования ОПК

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция направила письмо странам Евросоюза с предложением выпустить совместные долговые обязательства для покрытия возросших расходов на оборону. Это необходимо, чтобы «наверстать десятилетия недостаточного финансирования обороны и оборонной промышленности», говорится в письме, содержание которого приводит Politico.

    В качестве примера Франция приводит совместные долговые обязательства, которые ЕС использовал для восстановления экономики после пандемии, передает ТАСС.

    Однако издание отмечает, что данная инициатива, скорее всего, столкнется с жесткой оппозицией со стороны ряда европейских стран, в особенности Германии, которая опасается экономических последствий выпуска совместных долговых обязательств.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кому выгодно введение французских войск на Украину.

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    21 марта 2024, 13:10 • Новости дня
    Вице-адмирал Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом, сообщили в Минобороны России.

    Впервые в новой должности военачальник упоминается в релизе пресс-службы Северного флота о поздравлении моряков-подводников.

    Как говорится в сообщении, врио командующего Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поздравили экипаж подводного крейсера «Император Александр III» и всех моряков-подводников со 118-й годовщиной отечественного подводного флота, передает ТАСС.

    До назначения на эту должность Кабанцов занимал пост первого заместителя командующего Северным флотом.

    Ранее бывший командующий СФ Александр Моисеев был назначен врио главнокомандующего ВМФ России.

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    24 марта 2024, 00:13 • Новости дня
    ПВО сбили 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Российские силы ПВО поразили 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 19 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны России.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 19 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что атака произошла 23 марта около 23:00 мск.

    Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 11 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

    RM-70 – реактивная система залпового огня (РСЗО) производства Чехословакии. Чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 «Град».

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    24 марта 2024, 02:43 • Новости дня
    За сутки ВСУ 44 раза обстреляли ДНР

    ВСУ за сутки 44 раза обстреляли ДНР, ранены два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 44 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 135 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    В результате обстрелов два мирных жителя получили ранения, повреждены шесть домов, один автомобиль и один объект гражданской инфраструктуры, приводит сообщение СЦКК ТАСС

    Отмечается, что наиболее интенсивным обстрелам подверглись Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Новобахмутовка и Старомихайловка.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на трассе Пантелеймоновка – Горловка был ранен настоятель храма при атаке беспилотного летательного аппарата. Кроме того, при детонации кассетного суббоеприпаса пострадал житель Горловки.

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    24 марта 2024, 05:19 • Новости дня
    Минометчики «Днепра» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонщине

    Минометчики группировки «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск «Днепр» в ходе спецоперации на Украине уничтожил наблюдательный пункт ВСУ, расположенный на правом берегу Днепра.

    «Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики в свою очередь в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

    Отмечается, что у расчетов минометов есть считанные минуты, чтобы занять огневую позицию, вычислить исходные данные для стрельбы и произвести первый выстрел.

    Расчет миномета 2Б11, получив координаты цели, быстро занял огневую позицию, произвел необходимые расчеты и точным выстрелом поразил наблюдательный пункт ВСУ, рассказали в российском военном ведомстве.

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    24 марта 2024, 05:59 • Новости дня
    Тульские десантники уничтожили более 10 военных ВСУ на Северском направлении

    Тульские десантники уничтожили более 10 военных ВСУ, сорвав ротацию на Северском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении у населенного пункта Раздоловка в ДНР, уничтожив более 10 украинских военнослужащих их гранатометов СПГ-9 «Копье», сообщили в Минобороны России.

    «Проявляя мужество и отвагу, расчет СПГ-9 несколькими выстрелами из гранатомета поразил группу пехоты противника, не оставив им ни единого шанса на отход и сохранение жизни», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что движение группы украинских националистов, выдвигавшейся к своим передовым позициям для проведения ротации личного состава, было обнаружено разведгруппой с помощью беспилотников.

    В результате слаженных действий тульских десантников ротация ВСУ на данном направлении была сорвана. 

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    24 марта 2024, 06:59 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем

    Группировка «Центр» уничтожила опорные пункты ВСУ огнеметными системами, потери составили до 350 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по опорным пунктам ВСУ в районах Бердычей и Семеновки, используя тяжелые огнеметные системы, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «Тяжелыми огнеметными системами нанесено огневое поражение по четырем опорным пунктам в районах Бердычей и Семеновки», – приводит его слова RT. 

    По его словам, потери ВСУ составили до 350 человек убитыми и ранеными.

    Также были уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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