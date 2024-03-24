Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.42 комментария
Спасатели разобрали более 90 кубометров завалов в «Крокус Сити Холле»
Спасатели МЧС разобрали более 90 кубометров завалов в «Крокус Сити Холле»
За день спасатели МЧС России разобрали более 90 кубометров завалов на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, сообщили в МЧС России.
«В работах задействованы аэромобильные группировки центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России. В составе группировки – робототехнические комплексы и кинологические расчеты», – приводит ТАСС сообщение МЧС России.
Отмечается, что на горячую линию ведомства уже поступило около 1 300 обращений.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Пострадали, согласно информации Минздрава РФ, 147 человек.
Были задержаны 11 причастных к совершению теракта, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.
Президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что, по предварительным данным, с украинской стороны готовилось «окно» для перехода границы исполнителями теракта. Он пообещал установить и покарать всех, кто стоит за атакой на «Крокус Сити Холл», и объявил 24 марта днем общенационального траура.