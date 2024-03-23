Васильев: С момента теракта на Дубровке наше общество стало сильнее и умеет сострадать

Tекст: Кристина Цыцура

Комментируя теракт в «Крокусе», Васильев заявил, что он похож на теракт в Норд-Осте, но тогда общество было другим.

«Мы сейчас живем среди людей, которые умеют сострадать. В таком обществе – честь жить и работать. Мы стали намного сильнее», – заявил он в своем Telegram-канале.

Напомним, после трагических событий в концертном зале сразу несколько представителей российского бизнеса заявили о готовности помочь семьям пострадавших и погибших.

Например, компания Сбер и «Российский Красный Крест» открыли благотворительный счет для сбора средств. Банки «Хоум Кредит Банк» и Совкомбанк сообщили о списании долгов пострадавшим, а авиакомпания S7 Airlines организовала бесплатный трансфер для родственников пострадавших в Москву.

Также сообщалось, что рестораторы и крупные торговые сети направят часть доходов за выходные в помощь пострадавшим.

Помимо этого, власти Москвы и Московской области окажут материальную поддержку, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин.