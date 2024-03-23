Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Бизнесмены предложили помощь пострадавшим в «Крокусе»
Российские бизнесмены решили оказать помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе».
Так, компания Сбер и «Российский Красный Крест» открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших. Переводы можно сделать через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка без комиссии.
Позже «Хоум Кредит Банк» и Совкомбанк сообщили о готовности списать все долги по кредитам клиентов, пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», пишет РИА «Новости».
Авиакомпания S7 Airlines организует бесплатный трансфер для родственников или близких пострадавших при теракте. Для оформления билета необходимо позвонить в контактный центр авиакомпании, передает «Известия».
Также помочь решили сотрудники «Вкусно и точка». В очереди на донорство крови работники общепита раздают людям чай, а курьеры «Кухни на районе» – булки, сообщает РБК.
Ранее число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек.