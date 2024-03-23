Бизнесмены предложили помощь пострадавшим в «Крокусе»

Tекст: Кристина Цыцура

Так, компания Сбер и «Российский Красный Крест» открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших. Переводы можно сделать через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка без комиссии.

Позже «Хоум Кредит Банк» и Совкомбанк сообщили о готовности списать все долги по кредитам клиентов, пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», пишет РИА «Новости».

Авиакомпания S7 Airlines организует бесплатный трансфер для родственников или близких пострадавших при теракте. Для оформления билета необходимо позвонить в контактный центр авиакомпании, передает «Известия».

Также помочь решили сотрудники «Вкусно и точка». В очереди на донорство крови работники общепита раздают людям чай, а курьеры «Кухни на районе» – булки, сообщает РБК.

Ранее число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек.