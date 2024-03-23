В Лондоне и Дублине жители несут цветы к посольствам России

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщили в посольстве России в Британии, публикации диппредставительства в соцсетях собрали тысячи комментариев с соболезнованиями, словами поддержки и скорби, передает ТАСС.

«Выражаем глубокую признательность всем за сочувствие и желание помочь в этот нелегкий для России день», – заявили в посольстве.

В посольстве России в Дублине также поблагодарили всех, кто остался неравнодушен. «Люди продолжают приносить цветы к посольству России в Дублине. Мы благодарны всем, кто разделяет наше горе в этот скорбный час», – сообщили там.

У посольства России в Брюсселе появился стихийный мемориал в память о жертвах трагических событий в «Крокусе». В посольстве выразили признательность всем, кто проявил солидарность с народом России.

Не остались в стороне и жители Мексики. Люди несут к центральному входу российского посольства цветы в знак памяти о погибших при теракте.

Ранее ряд стран, в том числе недружественных, выступил с осуждением террористического акта в «Крокус Сити Холле». Соответствующие заявления сделали Франция, Германия, Британия, Финляндия и другие.