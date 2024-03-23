Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
В Лондоне и Дублине жители несут цветы к посольствам России
Жители столиц Британии и Ирландии несут цветы к зданиям посольств России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
Как сообщили в посольстве России в Британии, публикации диппредставительства в соцсетях собрали тысячи комментариев с соболезнованиями, словами поддержки и скорби, передает ТАСС.
«Выражаем глубокую признательность всем за сочувствие и желание помочь в этот нелегкий для России день», – заявили в посольстве.
В посольстве России в Дублине также поблагодарили всех, кто остался неравнодушен. «Люди продолжают приносить цветы к посольству России в Дублине. Мы благодарны всем, кто разделяет наше горе в этот скорбный час», – сообщили там.
У посольства России в Брюсселе появился стихийный мемориал в память о жертвах трагических событий в «Крокусе». В посольстве выразили признательность всем, кто проявил солидарность с народом России.
Не остались в стороне и жители Мексики. Люди несут к центральному входу российского посольства цветы в знак памяти о погибших при теракте.
Ранее ряд стран, в том числе недружественных, выступил с осуждением террористического акта в «Крокус Сити Холле». Соответствующие заявления сделали Франция, Германия, Британия, Финляндия и другие.