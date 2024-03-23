«Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.0 комментариев
Зрительный зал в «Крокусе» полностью уничтожен огнем
Зрительный зал «Крокус Сити Холла» полностью выгорел, кровля обрушилась, следует из видео, опубликованного МЧС России.
На кадрах видна лишь металлическая конструкция на месте стен зала, также угадываются остовы кресел. Сверху на них упали осветительные леса и кровля. Сгорели также боковые лестницы, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что безопасность объекта «Крокус Сити Холл» обеспечивало частное охранное предприятие, Росгвардия к охране объекта не имеет отношения.