Во время теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали восемь несовершеннолетних

Госпитализированы восемь детей и подростков, получивших ранения во время стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Денис Тельманов

Среди пострадавших дети в возрасте семи и восьми лет, трое детей в возрасте 11 лет, двоим по 12 лет, еще одному пострадавшему 17 лет, передает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава Московской области.

Ранее сообщалось, что в списке госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле» более ста человек. Они доставлены в больницы Москвы и Московской области

Напомним, в пятницу вечером в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 получили ранения. По сообщениям очевидцев, несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу у входа в здание и в концертном зале. После нападения начался пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.