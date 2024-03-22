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РАНХиГС анонсировала подготовку магистров-управленцев для новых регионов
РАНХиГС объявила о подготовке магистров-управленцев для новых регионов
Академия РАНХиГС объявила о скором открытии новой программы магистратуры «Внутренняя политика и политические технологии», ее планируется запустить в 2024 году на базе ИГСУ Президентской академии.
Целью программы является подготовка кадров для реализации основных направлений внутренней политики на всех уровнях власти, сообщается в Telegram-канале РАНХиГС.
Это первая в России магистерская программа по подготовке специалистов такого профиля. Выпускники получат уникальные навыки обеспечения политической стабильности для работы на всех уровнях власти, в том числе на территории новых регионов. Первый набор составит 50 человек
«Перед федеральным центром стоит задача обеспечить политическую стабильность в новых регионах, поэтому запрос на квалифицированных специалистов во внутренней политике вырос многократно. Под эти цели и сформирована данная программа», – рассказал директор образовательной программы Алексей Борисенков.
При поступлении на программу с абитуриентами будут проводиться консультации с использованием специально разработанных инструментов профессионально-личностной диагностики, которые позволят сформировать персонифицированную образовательную траекторию и индивидуальный карьерный маршрут.
Практическая подготовка слушателей будет осуществляется в профильных органах госвласти, органах местного самоуправления, в общественных организациях и политических партиях, в аналитических и консалтинговых структурах – в частности, с управлением по вопросам внутренней политики Костромской области, правительством Липецкой области, Департаментом внутренней политики администрации Краснодарского края.
Преподаватели программы – ведущие эксперты, имеющие большой практический и теоретический опыт в сфере внутренней политики. Среди них – действительные государственные советники, депутаты Госдумы, профессора ведущих российских вузов.
Слушателей, среди прочего, будут готовить для работы в «особых условиях деятельности» – в частности, на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
По итогам обучения студенты освоят: особые технологии политического управления, включая диагностику общественно-политической ситуации, политический психоанализ и прогнозирование; технологии управления территориями.
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат диплом по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «Магистр».