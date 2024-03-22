РАНХиГС анонсировала подготовку магистров-управленцев для новых регионов

РАНХиГС объявила о подготовке магистров-управленцев для новых регионов

Целью программы является подготовка кадров для реализации основных направлений внутренней политики на всех уровнях власти, сообщается в Telegram-канале РАНХиГС.

Это первая в России магистерская программа по подготовке специалистов такого профиля. Выпускники получат уникальные навыки обеспечения политической стабильности для работы на всех уровнях власти, в том числе на территории новых регионов. Первый набор составит 50 человек

«Перед федеральным центром стоит задача обеспечить политическую стабильность в новых регионах, поэтому запрос на квалифицированных специалистов во внутренней политике вырос многократно. Под эти цели и сформирована данная программа», – рассказал директор образовательной программы Алексей Борисенков.

При поступлении на программу с абитуриентами будут проводиться консультации с использованием специально разработанных инструментов профессионально-личностной диагностики, которые позволят сформировать персонифицированную образовательную траекторию и индивидуальный карьерный маршрут.

Практическая подготовка слушателей будет осуществляется в профильных органах госвласти, органах местного самоуправления, в общественных организациях и политических партиях, в аналитических и консалтинговых структурах – в частности, с управлением по вопросам внутренней политики Костромской области, правительством Липецкой области, Департаментом внутренней политики администрации Краснодарского края.

Преподаватели программы – ведущие эксперты, имеющие большой практический и теоретический опыт в сфере внутренней политики. Среди них – действительные государственные советники, депутаты Госдумы, профессора ведущих российских вузов.

Слушателей, среди прочего, будут готовить для работы в «особых условиях деятельности» – в частности, на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

По итогам обучения студенты освоят: особые технологии политического управления, включая диагностику общественно-политической ситуации, политический психоанализ и прогнозирование; технологии управления территориями.

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат диплом по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «Магистр».