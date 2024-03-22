РКК организовал выдачу помощи пострадавшим от обстрелов в Белгородской и Воронежской областях

Запасы гуманитарной помощи на случай ЧС сформированы в четырех регионах: в Белгородской, Ростовской, Курской и Воронежской областях, сообщается на сайте РКК.

В этих приграничных субъектах сформировано по 1 тыс. 200 гуманитарных наборов, включающих в том числе продукты питания, предметы гигиены и постельные принадлежности.

РКК оказывает помощь пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах страны адресно, то есть по запросу со стороны нуждающихся.

«В Белгородской и Воронежской областях уже началась работа по оказанию помощи пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах страны. В оказание помощи готовы включиться все наши региональные отделения. Мы призываем всех неравнодушных граждан, желающих помочь, присоединиться к нам и принести гуманитарную помощь в Белгородское региональное отделение РКК или сделать пожертвование на нашем сайте. Мы оказываем помощь адресно и не откажем тем людям, чьи дома и имущество пострадали в результате обстрелов. Ваша поддержка поможет нам оказать еще больше помощи тем, кто в ней нуждается», – сказал председатель РКК Павел Савчук.

Сделать пожертвование можно на сайте организации. Принести гуманитарную помощь можно по адресу: Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 181.

На данный момент Белгородское региональное отделение РКК отправило 600 продуктовых наборов в Грайворонский район. 260 из них уже розданы пострадавшим семьям приграничных сел. В ближайшее время реготделение планирует распределить среди пострадавших жителей Грайворонского района, которые эвакуировались в Прохоровку и Чернянку, постельное белье, в котором у жителей есть потребность.

На этой неделе сотрудники регионального отделения также посетили один из ПВРов в Борисовке, где проживает порядка 150 жителей, эвакуированных из приграничных сел, и передали им гуманитарную помощь.

Сотрудники Воронежского регионального отделения РКК также активно включились в оказание помощи эвакуированным в Воронеж белгородцам. Они уже передали необходимые средства личной гигиены и предметы первой необходимости эвакуированным жителям, размещенным в Хохольском центре ухода и социализации. Прибывшие в Воронеж самостоятельно или находящиеся в пунктах временного размещения могут обратиться в Центр выдачи гуманитарной помощи РКК по адресу: улица 9 Января, 36/1. Там граждане могут получить средства личной гигиены, подушки, одеяла, комплекты постельного белья.

Кроме гуманитарной помощи, специалисты региональных отделений Российского Красного Креста готовы оказывать нуждающимся психосоциальную поддержку и адресную помощь. Обратиться за психосоциальной поддержкой можно на горячую линию Российского Красного Креста по номеру телефона: 8 (800) 234-07-07.