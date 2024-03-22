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    Разрушительные удары по энергетике Украины ослабят боеготовность ВСУ
    Набиуллина рассказала о необычном явлении в российской экономике
    Франция и Германия распределили задачи по производству «танка будущего»
    МИД объяснил подоплеку истории о «пропавшей» принцессе Уэльской
    За неделю на Белгородском направлении ВСУ потеряли более 3 тыс. боевиков и семь танков
    Песков: Россия находится в состоянии войны
    Харьков полностью остался без света
    Движение ЛГБТ внесли в список террористов и экстремистов
    ЕС анонсировал тарифы на зерно из России и Белоруссии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Бомбежками Югославии Запад изменил Россию

    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Слова Макрона делают участие россиян в Олимпиаде непатриотичным

    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    19 комментариев
    22 марта 2024, 16:38 • Новости дня

    РКК организовал выдачу помощи пострадавшим от обстрелов в Белгородской и Воронежской областях

    Пострадавшие от обстрелов начали получать гуманитарную помощь от Белгородского и Воронежского региональных отделений Российского Красного Креста (РКК), сообщили в пресс-службе организации.

    Запасы гуманитарной помощи на случай ЧС сформированы в четырех регионах: в Белгородской, Ростовской, Курской и Воронежской областях, сообщается на сайте РКК.

    В этих приграничных субъектах сформировано по 1 тыс. 200 гуманитарных наборов, включающих в том числе продукты питания, предметы гигиены и постельные принадлежности.

    РКК оказывает помощь пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах страны адресно, то есть по запросу со стороны нуждающихся.

    «В Белгородской и Воронежской областях уже началась работа по оказанию помощи пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах страны. В оказание помощи готовы включиться все наши региональные отделения. Мы призываем всех неравнодушных граждан, желающих помочь, присоединиться к нам и принести гуманитарную помощь в Белгородское региональное отделение РКК или сделать пожертвование на нашем сайте. Мы оказываем помощь адресно и не откажем тем людям, чьи дома и имущество пострадали в результате обстрелов. Ваша поддержка поможет нам оказать еще больше помощи тем, кто в ней нуждается», – сказал председатель РКК Павел Савчук.

    Сделать пожертвование можно на сайте организации. Принести гуманитарную помощь можно по адресу: Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 181.

    На данный момент Белгородское региональное отделение РКК отправило 600 продуктовых наборов в Грайворонский район. 260 из них уже розданы пострадавшим семьям приграничных сел. В ближайшее время реготделение планирует распределить среди пострадавших жителей Грайворонского района, которые эвакуировались в Прохоровку и Чернянку, постельное белье, в котором у жителей есть потребность.

    На этой неделе сотрудники регионального отделения также посетили один из ПВРов в Борисовке, где проживает порядка 150 жителей, эвакуированных из приграничных сел, и передали им гуманитарную помощь.

    Сотрудники Воронежского регионального отделения РКК также активно включились в оказание помощи эвакуированным в Воронеж белгородцам. Они уже передали необходимые средства личной гигиены и предметы первой необходимости эвакуированным жителям, размещенным в Хохольском центре ухода и социализации. Прибывшие в Воронеж самостоятельно или находящиеся в пунктах временного размещения могут обратиться в Центр выдачи гуманитарной помощи РКК по адресу: улица 9 Января, 36/1. Там граждане могут получить средства личной гигиены, подушки, одеяла, комплекты постельного белья.

    Кроме гуманитарной помощи, специалисты региональных отделений Российского Красного Креста готовы оказывать нуждающимся психосоциальную поддержку и адресную помощь. Обратиться за психосоциальной поддержкой можно на горячую линию Российского Красного Креста по номеру телефона: 8 (800) 234-07-07.

    21 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу повлечет печальные последствия, об этом предупреждали экс-президент Франции Николя Саркози и экс-канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году, заявил главред Figaro Magazine Гийом Рокетт.

    Тогда французский и немецкий политики предупреждали США о том, что содействие вступлению Украины в НАТО – безумие, так как Россия сочтет это провокацией и может ввести войска на Украину, заявил Рокетт в эфире LCI, передает РИА «Новости».

    По мнению журналиста, киевский режим в последующие годы все равно пытался получить членство в НАТО, что привело к расколу в стране.

    Ранее в Киев прибыл глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

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    21 марта 2024, 17:10 • Новости дня
    В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
    В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
    @ Соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В феврале 2024 года на предприятии ОПК в Нижегородской области началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000 массой три тонны, об этом доложили министру обороны Сергею Шойгу в ходе его визита на завод, сообщило Минобороны.

    Многократно выросло производство авиабомб ФАБ-500, в два раза выросло производство ФАБ-1500, а в феврале организовано массовое производство ФАБ-3000, доложили главе министерства, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Расширена номенклатура артиллерийских боеприпасов. С 2023 года объем производства современных артиллерийских и авиационных средств поражения вырос пятикратно.

    На самом предприятии работа ведется круглосуточно, установлен трехсменный график. С 2022 года количество персонала выросло более чем на 1,1 тыс. человек.

    Шойгу также проверил производство артиллерийских боеприпасов на предприятии ОПК, где выпускают и ремонтируют артиллерийский комплекс «Гиацинт». На этом заводе начато строительство нового цеха сборки боеприпасов.

    После проверки министр провел рабочее совещание с руководством ведомства и гендиректорами предприятий. Он отметил, что объем производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам вырос почти в 22 раза. При этом 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет поддерживать высокий уровень поставки снарядов в зону СВО.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что ВС России взяли Авдеевку в том числе благодаря бомбам ФАБ-500 и ФАБ-1500.

    Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что сбить ФАБ-500 практически невозможно.

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    22 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины

    Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам страны

    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

    В результате ударов повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Взрывы гремели по всей территории Украины. В Кропивницком и Кривом Роге идут аварийные отключения электроэнергии, передает «Российская газета».

    В данный момент уточняются масштабы разрушений.

    Напомним, в начале марта ВС России нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры «массированный удар возмездия» из-за теракта в Брянской области.

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    22 марта 2024, 10:36 • Новости дня
    Рассекречен разговор элитных подразделений ВСУ о поражении на фронте

    Элитные подразделения ВСУ в секретном чате в Telegram обвинили Зеленского в неудачах на фронте

    Tекст: Ольга Никитина

    Опубликовано содержание разговоров участников закрытого чата в Telegram, где состоят бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины, украинских националистических батальонов и СБУ.

    Так, собеседники обсуждали ситуацию на фронте и высказывались о том, что ответственность за поражения украинской стороны лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и командовании ВСУ.

    «Реально, [министр обороны России Сергей] Шойгу завтра позвонит [главкому ВСУ Александру] Сырскому и скажет: «Сырский сдавайся, тебе не победить». Сырский скажет: «Русские не сдаются», – и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак», – заявил один из участников разговора в аудиосообщении в чате. Содержание беседы публикует РИА «Новости».

    Автор реплики посетовал на то, что в ВСУ «уволили самых адекватных», а также тех, «у кого голова на плечах», отправили в отставку.

    Другой участник чата отметил, что им на смену пришли люди «на порядки худшего качества». «Это полная «шляпа», – считает он. Участник разговора заявил, что следующий этап боевых действий проигрывает, и нынешнее положение – звоночек к этому. «Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский – эти парни вас доведут до «победы». Ни одного украинца среди них нет», – подчеркнул он, посетовав на нехватку боеприпасов, а также адекватных тактических генералов.

    Ранее в этом чате недовольные политикой властей Украины бойцы элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов обсуждали необходимость силового захвата власти в стране.

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    22 марта 2024, 06:47 • Новости дня
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели в городах Украины, Харьков полностью остался без электричества, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе было около 15 взрывов, началось несколько пожаров. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы происходили на энергетических объектах, Харьков «практически полностью без света». Кроме того, местные власти сообщают, что обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением; фиксируются проблемы с интернетом.

    Взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге Днепропетровской области Украины, отдельные районы Днепра также обесточены. Взрывы были и в Сумах. После взрывов в Хмельницкой области обесточены Красилов, Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром, Хмельницкий и Шепетовка, передает ТАСС.

    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

    Накануне взрывы прогремели в Харькове, Киеве, в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве.

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    21 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Захарова объяснила слова Борреля о том, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»
    Захарова объяснила слова Борреля о том, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс».

    В своем Telegram-канале она коротко объяснила почему такое заявление сделал Боррель. «Потому что мертвые не умирают дважды», – написала она.

    Боррель на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс», а также призвал перестать «пугать людей».

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    21 марта 2024, 19:00 • Новости дня
    Роскосмос назвал причину отмены запуска «Союза» к МКС

    Глава Роскосмоса Борисов: Запуск «Союза МС-25» отменен из-за просадки напряжения

    Роскосмос назвал причину отмены запуска «Союза» к МКС
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    За 20 секунд до запланированного старта с космодрома Байконур был отменен пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25». Причиной стало падение напряжения в химическом источнике тока, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Как указал Борисов, на завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, вся процедура была прервана. По его словам, причину выяснили на заседании Государственной комиссии, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что экипаж «Союза МС-25» здоров. «Ничего страшного не произошло, хотя, может быть, это неприятная ситуация. Экипаж здоров. Даже в этот период у Василевской пульс был 66, они люди у нас подготовленные, выдержанные», – отметил глава Роскосмоса.

    Напомним, пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25», на борту которого находился российско-белорусско-американский экипаж, был отменен 21 марта.

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    22 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России

    FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России

    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России, сообщили источники британской The Financial Times.

    По этой информации, Вашингтон обеспокоен тем, что эскалация конфликта может затронуть инфраструктуру, от которой зависят западные страны, включая нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, на который полагаются в том числе американские ExxonMobil и Chevron, передает ТАСС содержание публикации.

    США не одобряют и не поддерживают атаки на территории России, заявил изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

    По информации газеты, целью украинских ударов является сокращение доходов России от экспорта энергоносителей и давление на США с целью одобрения нового пакета военной помощи.

    Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. Так, в минувшее воскресенье в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Сообщалось о гибели одного человека.

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    22 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    МИД объяснил подоплеку истории о «пропавшей» принцессе Уэльской

    МИД: Британия в статусе эпицентра производства фейков раздувает историю о «пропавшей» принцессе Уэльской

    МИД объяснил подоплеку истории о «пропавшей» принцессе Уэльской
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский политический истеблишмент развивает по канонам жанра дезинформационной кампании спектакль под названием «Куда пропала принцесса Уэльская», заявил МИД.

    «Британия окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков в промышленных масштабах», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

    Культура честного диалога между властью и обществом в Британии утрачена полностью, и это подтверждают бесчисленная череда рукотворных «сенсаций», дезинформационных вбросов и заведомо лживые заявления из уст представителей высшего руководства страны, говорится в заявлении МИД России.

    Слухи и домыслы вокруг «исчезновения принцессы» намеренно подогреваются через многочисленные фейки в СМИ, лояльных властям. Происходит на это на фоне «оглушительного молчания дома Виндзоров», указано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

    Расползающуюся дезинформацию, как обратил внимание МИД России, не купируют. Власти уходят от прямых ответов и даже участвуют в фабрикации и тиражировании дезинформирующих материалов о состоянии здоровья принцессы Уэльской.

    По канонам демократии политический класс, спецслужбы и массмедиа должны обязательно быть независимыми друг от друга, однако в британской «экосистеме лжи и провокаций» они слились воедино, подчеркнул МИД.

    Как отметили на Смоленской площади, аналогичный сценарий наблюдался, когда британские СМИ обвинили российскую прессу в тиражировании фейка о смерти короля Великобритании Карла III. Москва напомнила, что российские СМИ после появления этих сведений запросили уточнения у пресс-службы Букингемского дворца. Были получены разъяснения от британской стороны, что слухи не соответствуют действительности. Но даже после этого в Британии обвинили российские СМИ в том, что они попытались проверить широко распространившуюся «сенсацию», говорится в заявлении МИД РФ.

    На деле имел место присущий всем профессиональным медиаплатформам фактчекинг, подчеркнули в ведомстве.

    «Что касается всей ситуации вокруг «исчезновения» монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического «дефицита честности» политического и медийного классов официального Лондона, а также свидетельством их прямой заинтересованности в подобных волнах дезинформации», – заключил МИД.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила отсутствие информации о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон с историей отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

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    22 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели

    Военный аналитик Онуфриенко: Отключения электричества нарушат логистику ВСУ

    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
    @ Соцсети

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары по энергетической инфраструктуре Украины не стоит воспринимать как ответ на действия ДРГ противника в приграничье. Это продуманные и взвешенные действия, которые плавно готовят почву для кардинальных изменений в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время.

    «Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Насколько известно, были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове, по Бурштынской ТЭС – самой крупной электростанции на Западной Украине, а также по Днепрогэсу. В последнем случае речь идет о поражении машинных залов», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Собеседник напомнил, что ВС РФ систематически наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Он при этом призвал не связывать нынешние обстрелы с попытками ДРГ противника атаковать приграничные российские регионы.

    «Стратегия нанесения масштабных ударов основывается на военной целесообразности. Нельзя относиться к подобным атакам как к импульсивному решению, которое было принято в ответ на действия противника. Это попросту нецелесообразно – за неделю переверстывать план, раздавать другие полетные задания, вводить иные координаты целей. Принцип «нас ударили, поэтому мы ударим в ответ» в данном случае не работает», – считает спикер.

    Аналитик убежден: атака по энергообъектам Украины стала результатом действий комплексной разведки. «Вероятно, наше военное руководство посчитало, что эта цель в данный момент времени являются преимущественной», – отметил собеседник. Онуфриенко особенно обратил внимание на удары по мосту через Днепрогэс.

    Он не исключает, что это стало «примеркой» к нанесению будущих ударов по мостам через Днепр. «До сих пор мы не прибегали к таким методам, но все к этому идет. Наша цель – нарушить логистику противника, ограничить его возможности восполнять резервы на фронте», – подчеркнул спикер. Онуфриенко ожидает, что в течение нескольких месяцев ситуация в зоне СВО изменится, а следовательно, мы увидим совершенно другой характер ударов ВС РФ по различным объектам, в том числе и инфраструктурным.

    Поэтому и нынешняя атака преследует долгосрочные цели, полагает военный аналитик. «Однако локально необходимо было оставить определенные города Украины без света, обесточить железнодорожные пути, – считает он. – Мы видим, что противник расслабился, продолжает применять электровозы. Теперь Россия внесла коррективы в их планы: отключение электричества нарушит логистику. Сейчас мы снова увидим на Украине тепловозы», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электричества. Взрывы гремели во многих областях.

    Полностью без света остался Харьков, сообщает мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что на территории областного центра началось несколько пожаров. В результате атак были обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

    Члены пророссийского подполья подчеркивают, что ударам подвергся местный завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева. Об этом пишет ТАСС. Также по информации агентства, в результате обстрелов пострадали и две городские ТЭЦ. В Харькове также не работают светофоры и номера экстренной связи со спасателями.

    Атаки нанесены и по энергообъектам Одесской области. Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что в настоящий момент обесточены 53 тыс. абонентов. Взрывы прогремели, в том числе и в Киеве, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Сумах. В Кривом Роге введены аварийные графики отключения света.

    По всей стране наблюдаются перебои в работе интернета. Особо мощное падение трафика зафиксировано в Виннице, Харькове и Хмельницком. Кроме того, в результате ударов пострадала и расположенная в Запорожье Днепровская гидроэлектростанция. На объекте начался пожар, однако угрозы прорыва плотины в настоящий момент нет.

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    22 марта 2024, 07:06 • Новости дня
    Посол России заявил о «точке невозврата» в отношениях с Японией

    Посол Ноздрев заявил о «точке невозврата» и «глубокой заморозке» отношений России с Японией

    Посол России заявил о «точке невозврата» в отношениях с Японией
    @ МИД России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Японии сознательно демонтируют отношения с Россией, которые находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев.

    Ноздрев сказал, что Япония пытается сформировать в обществе устойчивые антироссийские настроения, давит на бизнес и препятствует совместным проектам, передает РИА «Новости».

    В результате отношения отброшены на десятилетия назад, а их фундамент разрушен, заявил дипломат. По его мнению, это «точка невозврата» и «глубокая заморозка» отношений продлится долго.

    Ноздрев выразил обеспокоенность активизацией военной деятельности Японии около российских границ. Он предостерег Токио от передачи ЗРК Patriot Украине, заявив, что это будет иметь тяжелые последствия. Россия прорабатывает ответные меры на случай поставки Patriot на Украину.

    Посол также отметил курс администрации Фумио Кисиды на ремилитаризацию страны и укрепление реваншистских настроений. Он считает, что США стремятся взять под контроль японские вооружения.

    Напомним, и.о. директора третьего департамента Азии МИД Сергей Жесткий заявил, что Япония сделала выбор в пользу прозападной линии в контексте украинского кризиса, фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен из-за недружественных шагов Токио.

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    22 марта 2024, 03:53 • Новости дня
    ЦЕРН назвал условие сотрудничества с российскими учеными
    ЦЕРН назвал условие сотрудничества с российскими учеными
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская организация по ядерным исследованиям готова сохранить отношения с российскими учеными, которые работают в институтах, находящихся не в России, сообщил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

    Марсолье пояснил, что решение стран ЦЕРН прекратить сотрудничество с представителями российских организаций относится именно к «российским институтам». По его словам, оно не распространяется на «российских ученых, связанных с ЦЕРН в рамках других соглашений».

    При этом Марсолье не ответил на вопрос о том, сколько российских ученых сохранят отношения с ЦЕРН, а также будут ли россиянам доступны результаты их экспериментов после 30 ноября, передает РИА «Новости».

    Напомним, ЦЕРН, на территории которой находится Большой адронный коллайдер, 30 ноября прекратит сотрудничество со специалистами, которые имеют связи с Россией.

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    22 марта 2024, 05:24 • Новости дня
    Жители Норвегии пожаловались на экскременты солдат после учений НАТО

    Учения НАТО нанесли Норвегии ущерб на сумму до 750 тыс. долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Ущерб для Норвегии от учений НАТО Nordic Response оценивается в сумму до 750 тыс. долларов, сообщает издание норвежских вооруженных сил.

    Как пишет Forsvarets Forum, поступило значительное число жалоб по многочисленным поводам – от сломанных ограждений до экскрементов солдат на частной земле. Штабной офицер по охране окружающей среды оперативного штаба Марианна Бе обещала, что пострадавшим возместят ущерб, передает РИА «Новости».

    Напомним, НАТО проводило учения Nordic Response 4–15 марта. Учения проводились в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии.


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    22 марта 2024, 11:11 • Новости дня
    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Премьер Венгрии Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Североатлантического альянса обсуждают возможность отправки войск НАТО на Украину, это может послужить началом новой мировой войны, заявил на радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, буквально несколько месяцев назад такая возможность казалось абсурдом, однако в данный момент Запад действительно стремится развернуть «спираль войны», передает ТАСС.

    Орбан добавил, что в случае, если все же армия одной из стран НАТО вступит в военные действия, это станет началом третьей мировой войны.

    На Украине тем временем сообщают об «отчаянной обороне» уязвимых позиций, в то время как Минэнерго Украины признало, что Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по украинским энергообъектам.

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    21 марта 2024, 19:18 • Новости дня
    Место проведения «Интервидения» решили изменить

    Конкурс «Интервидение» решили провести в Москве

    Место проведения «Интервидения» решили изменить
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый отечественный аналог «Евровидения» международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Москве вместо Петербурга.

    Соответствующие изменения вносятся в распоряжение правительства России о выделении 600 млн рублей на подготовку мероприятия, передает ТАСС.

    Изначально в документе говорилось, что конкурс пройдет в Петербурге, теперь этот пункт скорректирован. «Слова «г. Санкт-Петербурге» заменить словами «г. Москве», – следует из новой версии распоряжения.

    В ноябре прошлого года гендиректор Первого канала Константин Эрнст выступил с инициативой создания ежегодного песенного конкурса «Интервидение».

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