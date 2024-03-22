Депутат Хинштейн: VPN-сервисы являются одной из актуальных угроз безопасности россиян

Tекст: Ольга Никитина

По мнению Хинштейна, чем активнее развиваются технологии, тем большую угрозу они могут нести гражданам и стране. Поэтому необходимо самым тщательным и детальным образом предусмотреть все риски. «Самое главное в развитии любых цифровых технологий и в любых вопросах – это принцип безопасности. Особенно сегодня», – подчеркнул депутат, выступая на пленарном заседании «Кадры для экономики данных».

По его словам, число краж данных пользователей VPN в России ежегодно растет примерно на 15–20%. Крупные утечки фиксируются регулярно.

С 1 марта этого года в России вступил в силу закон, который запрещает рекламу и продвижение VPN. Однако, как подчеркнул Хинштейн, обычных пользователей наказывать не будут: «Роскомнадзором установлены критерии того, что подпадает под блокировку ресурсов. VPN как сущность у нас не находится под запретом».

Спикер обратил внимание на то, что борьба с популяризацией VPN-сервисов связана с необходимостью защиты пользователей. «Главная претензия к VPN в том, что они создают очень серьезную и реальную угрозу для безопасности пользователя», – указал спикер.

У России сегодня есть все, чтобы двигаться вперед на пути цифровизации. Как отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, в стране есть мощные цифровые лидеры, разработчики, софтверные компании. Все эти ресурсы должны служить достижению единой цели.

«2022 год перевернул ИТ-ландшафт, и теперь мы все в одной лодке. Это означает, что бизнес, государство, общество, эксперты, теперь еще и высшая школа – мы занимаемся тем, что достигаем одну главную цель. Она была поставлена, сформулирована. Сначала это была цифровая трансформация, достижение цифровой зрелости. Теперь – переход к экономике, управляемой данными», – заявил Плуготаренко.

О том, как регулировать бурно развивающиеся технологии искусственного интеллекта, шла речь на сессии «Современные технологии в медиа сфере и образовании: риски и перспективы».

Как указал директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации, эксперт в области цифровизации и информационных технологий Вадим Глущенко, в мире сегодня разрабатывается огромное количество инициатив в области законодательного регулирования ИИ.

Наша страна активно работает над вопросами контроля ИИ. В прошлом году директор центра Искусственного Интеллекта МГИМО Анна Абрамова вошла в Консультативный орган по искусственному интеллекту при ООН. Работа ведется и на национальном уровне. При этом Россия стремится стимулировать развитие искусственного интеллекта и выбирает гибкие меры в регуляторике.

«Мы ориентируемся именно на мягкое право, на саморегулирование. Хорошим примером такого саморегулирования является Альянс по искусственному интеллекту, который был создан несколько лет назад», – заметил Глущенко. Одним из важнейших результатов деятельности Альянса стало создание Кодекса этики в сфере ИИ. Подобные инициативы сейчас крайне востребованы в мире, но не всем странам хватает компетенций и опыта для их разработки. И Россия, по его словам, готова делиться своими наработками с заинтересованными государствами.

Нашей стране определенно есть что предложить в области технологий и регулирования ИИ. «Сейчас практически в 60 странах существуют национальные стратегии по развитию искусственного интеллекта. Есть такая национальная стратегия и у нас. Она была подписана президентом в 2019 году. Буквально месяц назад эта стратегия была обновлена. И самое интересное, что в ней появился международный раздел, который нацелен на то, чтобы не было иллюзии нашей изолированности от мирового сообщества. Чтобы наши наработки, наши решения, не только в области технологии искусственного интеллекта, но и в области мягкого регулирования, были известны во всем мире», – объяснил спикер.

Помимо положительного потенциала, существуют и риски, связанные с развитием ИИ. «Есть и обратная сторона медали. Это и предвзятость данных, на которых могут строиться какие-то образовательные материалы. Это и снижение уровня конфиденциальности и защиты персональных данных», – добавил Вадим Глущенко.

