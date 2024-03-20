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Появились сообщения о возможной сделке Минюста США с Ассанжем
Wall Street Journal узнала о переговорах Минюста США и защиты Ассанжа по поводу возможной сделки
Вашингтон обсуждает с адвокатами основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на признание им вины, пишут СМИ.
Сделка может быть заключена без экстрадиции Ассанжа из Великобритании. Пять лет, уже проведенных им за решеткой, будут учтены в американском приговоре, который вряд ли будет значительно более долгим в случае переквалификации дела.
Представители Минюста и адвокаты Ассанжа в последние месяцы провели предварительные переговоры о сделке. Минюст США изучает возможность того, чтобы разрешить Ассанжу «признать себя виновным в смягченном обвинении нарушения правил обращения с секретной информацией», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Адвокат Ассанжа заявил, что минюст продолжает добиваться экстрадиции его клиента на основании всех 18 обвинений, грозящих ему 175 годами тюрьмы, и не выказывает желания пойти на сделку.
Напомним, в Лондоне начались слушания, на которых определят, сможет ли Ассанж продолжать оспаривать решения об экстрадиции в США. WikiLeaks в марте 2017 года начал публикацию секретных документов ЦРУ. Так, например, портал описал работу программы ЦРУ по сбору видеопотоков и сообщил о контроле ЦРУ за веб-камерами и микрофонами.