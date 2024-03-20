ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.4 комментария
Президент ОАЭ поздравил Путина с победой на президентских выборах
В ходе телефонного разговора президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему дальнейших успехов на высшем государственном посту и выразил признательность за укрепление российско-эмиратских отношений, сообщили в пресс-службе Кремля.
В свою очередь Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна, весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан, говорится на сайте Кремля.
Обе стороны сообщили друг другу об удовлетворении поступательным развитием торгово-экономического сотрудничества.
Также лидеры обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.
Ранее Путина в ходе телефонного разговора поздравил с победой на выборах президента России король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.
Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей.