ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.3 комментария
Король Бахрейна поздравил Путина с победой на выборах президента
Владимира Путина в ходе телефонного разговора поздравил с победой на выборах президента России король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны. Король поздравил президента и пожелал новых успехов в государственной деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе беседы лидеры подтвердили общий настрой на продолжение совместной работы по углублению российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах.
Владимир Путин в свою очередь поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан. Владимир Путин в свою очередь поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу со священным для мусульман месяцем Рамадан.
Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей.