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Пилот F-16 ВВС Греции выжил после крушения истребителя
В районе острова Псатура к югу от полуострова Халкидики потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Греции, пишет греческий информационный портал ieidiseis.gr.
По данным греческого портала Newsbomb.gr, пилот катапультировался и сумел выжить. Его местонахождение было установлено спасателями, его эвакуировали на вертолете Super Puma на остров Лемнос, где он будет доставлен в госпиталь ВВС, передает ТАСС.
Также греческие СМИ отметили, что пилот связался со спасателями и чувствует себя удовлетворительно.
Отмечается, что принадлежащий 337-й эскадрилье 110-го истребительного авиаполка истребитель взлетал с авиабазы близ города Лариса и летел в составе группы из четырех истребителей. В данный момент выясняется причина крушения самолета.
Ранее в марте американский F-16 потерпел крушение в Южной Корее.