ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.0 комментариев
Песков: Победа Путина отражает степень консолидации общества вокруг его программы
Победа Владимира Путина на выборах президента России отражает степень консолидации общества вокруг его политической программы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии американскому журналу Newsweek.
Он также отметил, что победа Путина, помимо консолидации общества вокруг его программы, показывает незначительное число тех, кто находится в оппозиции к нему, передает ТАСС.
Ранее Путин назвал свою победу на президентских выборах прологом к будущим победам страны.
Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.