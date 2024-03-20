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    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    12 комментариев
    20 марта 2024, 16:40 • Новости дня

    Песков: Победа Путина отражает степень консолидации общества вокруг его программы

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа Владимира Путина на выборах президента России отражает степень консолидации общества вокруг его политической программы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии американскому журналу Newsweek.

    Он также отметил, что победа Путина, помимо консолидации общества вокруг его программы, показывает незначительное число тех, кто находится в оппозиции к нему, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал свою победу на президентских выборах прологом к будущим победам страны.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

    20 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским

    Путин: Россия могла бы ответить противнику ударами по гражданским, но будет идти своим путем

    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским
    @ Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия имеет свои планы и взгляды, хотя могла бы ответить противнику тем же на удары по гражданскому населению и объектам, заявил на встрече с доверенными лицами президент Владимир Путин.

    «Говорил, почему это (атаки на гражданское население и объекты на территории России – прим. ВЗГЛЯД) противник предпринимает. Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить – и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», – приводит его слова ТАСС.

    «Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Путин заверил, что все пострадавшие от атак со стороны Украины гражданские люди и объекты на территории страны получат поддержку властей.

    «И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим [показателям]», – сказал глава государства. «И мы все сделаем. Что от нас зависит», – пообещал Путин.

    Он также отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.

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    20 марта 2024, 14:17 • Новости дня
    Песков оценил версию об ошибке в переводе слов Макрона

    Песков: Макрон последователен в идее отправки войск на Украину, двусмысленности здесь нет

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эмманюэль Макрон последовательно придерживается тезиса о необходимости отправки европейских войск на Украину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что вряд ли речь идет о какой-то двусмысленности в переводе, передает ТАСС.

    Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что слова Макрона якобы неверно поняли из-за неверного перевода. По ее словам, французский президент не имел в виду отправку воинского контингента.

    Кроме того, Песков напомнил, что президент Владимир Путин уже говорил о том, как Москва отреагирует на возможное появление французских войск на Украине.

    Комментируя возможную отправку французских войск на Украину, Путин ранее отмечал, что военные стран НАТО уже присутствуют там и погибают в большом количестве – для России в этом нет ничего нового.

    Франция, по его словам, могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна, констатировал глава государства.

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    20 марта 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин назвал основные параметры развития страны

    Президент России Владимир Путин назвал основные параметры развития страны

    Путин назвал основные параметры развития страны
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций перечислил основные параметры развития страны.

    «Самое главное – это народосбержение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики, которая, по его словам, является базой развития страны. Кроме того, Путин обратил внимание на важность развития субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, модернизацию инфраструктуры городов, сельских территорий.

    Ранее сообщалось, что Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны.


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    19 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Сербский президент Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко передал письмо с поздравлениями Владимиру Путину по случаю его победы на президентских выборах в России.

    Об этом сербский президент сообщил в социальной сети, где также были опубликованы фотографии их встречи. Она прошла в резиденции Вучича «Андричев венац» в Белграде, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении Вучич отметил, что в письме, помимо поздравлений, он изложил президенту РФ сложности, которые испытывает сербский народ в Косово и Метохии, а также основные политические вызовы, стоящие перед Сербией. Он также выразил благодарность за поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности страны.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын и другие лидеры.

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    19 марта 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин передал акции Махачкалинского торгового порта АО «Север – Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении акционерного общества «Север – Юг» и внесении 100% акций Махачкалинского морского торгового порта в его уставной капитал.

    Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что для развития транспортной инфраструктуры одобрено предложение правительства России и главы Дагестана Сергея Меликова об учреждении АО «Север – Юг», передает ТАСС.

    В качестве вклада государства в уставный капитал нового АО будут переданы 100% акций АО «Махачкалинский морской торговый порт», находящихся в федеральной собственности. Их рыночная стоимость составляет 1,25 млрд рублей.

    После внесения инвестором своего вклада в уставный капитал предприятия доля Российской Федерации в АО «Север – Юг» будет составлять 49%, а доля инвестора составит 51%.

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    20 марта 2024, 13:16 • Новости дня
    Путин назвал победу на выборах прологом к будущим победам России
    Путин назвал победу на выборах прологом к будущим победам России
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назвал свою победу на президентских выборах прологом к будущим победам страны. Такое мнение он высказал, завершая встречу со своими доверенными лицами в Кремле.

    «Победа на выборах – только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства заявил, что доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии, предстоит совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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    20 марта 2024, 00:09 • Новости дня
    Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны

    Путин призвал депутатов при формировании кабинета министров руководствоваться интересами страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал депутатов при формировании правительства России исходить не из корпоративных и партийных интересов, а из интересов всей страны.

    «Я бы очень хотел вас настроить на то, чтобы мы не руководствовались корпоративными и даже партийными интересами, а интересами дела. Прежде всего выбирали и утверждали людей по их личным, деловым качествам, по их способности решать задачи, на пороге решения которых стоит страна», – приводит ТАСС слова Путина на встрече с лидерами думских фракций.

    Президент напомнил депутатам, что согласно поправкам в Конституцию России формирование правительства стало функцией парламента. При этом он подчеркнул, что Дума будет утверждать не только председателя правительства, но и его заместителей, а также министров гражданского блока.

    «Это чрезвычайно важная и ответственная вещь», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны, изложенные в послании к Федеральному собранию – «то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время».

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    19 марта 2024, 22:52 • Новости дня
    Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны

    Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны, изложенные в послании к Федсобранию

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил лидерам думских фракций обсудить планы по развитию страны, озвученные в послании Федеральному собранию.

    «С вами хотел бы обсудить сегодня то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время», – сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что программа развития страны была практически изложена в послании президента Федеральному собранию. «То есть вам и коллегам из Совета Федерации», – уточнил Путин, обращаясь к парламентариям.

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    19 марта 2024, 22:08 • Новости дня
    Путин: Юбилейное заседание ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая

    Юбилейное заседание ЕАЭС пройдет 8 мая в Москве, сообщил Владимир Путин

    Tекст: Денис Тельманов

    Юбилейное заседание Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

    «Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия 8 мая, здесь в Москве будем проводить... Мы готовы к этому. Вы знаете, что мы с удовольствием всегда такие вещи делаем, проводим. Примем всех наших коллег», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    В декабре Путин сообщил, что около 90% торговли между странами ЕАЭС проводят в нацвалютах. По его словам, с момента основания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объем взаимной торговли между странами – членами организации вырос почти вдвое.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал ЕАЭС эффективной площадкой. При этом он добавил, что ЕАЭС продолжает эффективно функционировать.

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    20 марта 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин призвал доверенных лиц пройти путь «строительства новой России»
    Путин призвал доверенных лиц пройти путь «строительства новой России»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии, предстоит совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры, заявил глава государства Владимир Путин.

    «И я, и вы излагали нашу общую программу развития страны. Многие из вас работали в очень сложных условиях, и на наших приграничных территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру, и в Донбассе, и в Новороссии – это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу», – цитирует ТАСС его слова в ходе встречи с доверенными лицами.

    По словам главы государства, доверенным лицам стоит вместе с российским правительством пройти путь «строительства новой России» в важных сферах – экономике, обороноспособности, искусстве, внутренней политике, строительстве государственных институтов.

    «По всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу Родину еще более крепкой, еще более привлекательной и эффективной», – сказал Путин, подчеркнув, что для этого «все есть».

    Ранее Путин назвал основные параметры развития страны.

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    20 марта 2024, 01:38 • Новости дня
    Венесуэльские депутаты поздравили Путина с триумфом на выборах

    Парламент Венесуэлы поздравил Путина с триумфом на выборах особой резолюцией

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальная ассамблея Венесуэлы приняла резолюцию, в которой результаты выборов Владимира Путина на президентских выборах России названы «полным триумфом».

    «Избирательный процесс, который состоялся 15–17 марта, продемонстрировал полный триумф Путина», – говорится в резолюции, сообщает ТАСС

    Депутат Рой Даса, который представил проект резолюции, указал, что переизбрание Путина позволяет «продолжить стратегическое сотрудничество Венесуэлы с Россией».

    Отмечается, что первым с победой на выборах Путина поздравил в воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Путин победил с 87,28% голосов.

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    20 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин восхитился мужеством жителей приграничных с Украиной областей

    Путин восхитился мужеством жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов

    Путин восхитился мужеством жителей приграничных с Украиной областей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.

    Глава государства выразил слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других приграничных регионов за их мужество, передает ТАСС.

    Также Путин пообещал, что правительство обеспечит безопасность жителей приграничных регионов. В частности, будут проведены работы по внедрению «непростых», но необходимых мер.

    Ранее президент заявил, что попытки пройти на российскую территорию различных диверсантов провалились.

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    20 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Песков анонсировал несколько международных телефонных бесед Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вечером в среду президент Владимир Путин намерен провести несколько международных телефонных переговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путину продолжают поступать поздравления с победой на выборах президента от иностранных коллег, сказал Песков, передает ТАСС.

    На вечер у главы государства намечена серия телефонных бесед, о них сообщит пресс-служба Кремля.

    Телефонные переговоры Путина – не обычные протокольные поздравления, их используют для обсуждения текущего момента в двусторонних отношениях, добавил Песков.

    Ранее президента России с победой на выборах по телефону поздравил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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    20 марта 2024, 12:49 • Новости дня
    Путин: Все обозначенные в послании меры обеспечены финансированием

    Tекст: Ольга Никитина

    Все обозначенное в послании Федеральному собранию обеспечено финансированием, заявил президент Владимир Путин в среду на встрече со своими доверенными лицами в Кремле.

    «Люди ждут отдачи, люди ждут реализации того, о чем мы говорим, и то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов. Так или иначе, все эти планы изложены в послании президента Федеральному собранию. Основные положения – они масштабные, главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием. Нам только очень важно совместно с вами, я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдем по этому пути созидания», – сказал Путин.

    В Кремле на встречу с Путиным, одержавшим победу на президентских выборах, собрались десятки доверенных лиц, в их числе политические и общественные деятели, известные артисты, научные деятели, спортсмены, передает ТАСС.

    Всего в список доверенных лиц Путина были включены более 500 человек. Статус доверенных лиц предполагает, что они вели агитацию в пользу своего кандидата. При этом они не могли быть наблюдателями на выборах, а те, кто относится к госслужащим, на время были освобождены от служебных обязанностей.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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    20 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Жога: Путину передадут собранные доверенными лицами обращения россиян

    Жога: ДНР передаст президенту РФ обращения населения, собранные доверенными лицами

    Tекст: Ольга Никитина

    В преддверии выборов президента России доверенные лица в Донецкой народной республике (ДНР) собрали обращения населения, которые будут обобщены и переданы Владимиру Путину, сообщил председатель парламента ДНР и сопредседатель предвыборного штаба Путина Артем Жога.

    По его словам, вопросы, требующие непосредственного участия президента, будут тщательно обработаны и представлены ему для изучения.

    «Вопросы, которые действительно глобальны, и нужно ваше непосредственное участие, будут обрабатываться, они будут обобщены и переданы вам для изучения», – приводит его слова ТАСС.

    Ожидается, что обращения будут касаться различных аспектов жизни людей в ДНР, таких как восстановление экономики, социальная защита, безопасность и будущее республики.

    На встрече с доверенными лицами в Кремле в среду Путин попросил доверенных лиц обобщить все обращения, которые они получили от людей во время избирательной кампании, и совместно с ОНФ принять их к исполнению.

    «Знаю, что многие из вас общались с людьми, слышали пожелания, слышали то, что и как наши граждане хотели бы увидеть в качестве результата нашей работы на ближайшие шесть лет. Я очень вас прошу, насколько это возможно, обобщить все то, что вы услышали, и все, что получили от людей», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что обратная связь с людьми – это очень важный процесс созидательной работы. «Поэтому я предлагаю все, что до вас дошло, все, что вы слышали от людей в ходе этих контактов, обобщить и вместе с Общероссийским народным фронтом принять к исполнению. Я вам со своей стороны обещаю, что нацелю на эту работу все наши исполнительные органы власти, конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы», – сказал Путин.

    Путин заявил также, что все обозначенное в послании Федеральному собранию обеспечено финансированием.

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