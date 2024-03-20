Финансовый отчет кандидата в президенты Путина сдан в Центризбирком

«Завтра только будут объявлены официальные итоги выборов, а наш финансовой отчет уже сдан в Центризбирком. Проведены документы по всей избирательной кампании. Около 22 тыс. страниц финансовых документов. Переданы также все образцы агитационных материалов, которые использовались на выборах», – приводятся слова Орловой на сайте ЕР.

Орлова отметила, что в течение кампании предпринимались многочисленные попытки затормозить работу избирательного счета, чтобы затруднить ход кампании и скомпрометировать работу штаба Путина.

«В один из дней была атака на спецсчет. Пришло более 600 платежных поручений по одной копейке. Их все нужно было открыть и потом отправить обратно. Таких платежных поручений у нас в отчете набралось на три тома», – рассказала она.

Всего в период кампании на специальный избирательный счет кандидата на должность президента Владимира Путина поступило более 477 млн рублей. Расходы по кампании составили почти 318 млн. До дня голосования со счета было возвращено более 128 млн добровольных пожертвований. Неизрасходованный остаток в размере около 31 млн рублей распределен между юрлицами, сделавшими добровольные пожертвования, пропорционально вложенным средствам.