Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Песков анонсировал несколько международных телефонных бесед Путина
Вечером в среду президент Владимир Путин намерен провести несколько международных телефонных переговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путину продолжают поступать поздравления с победой на выборах президента от иностранных коллег, сказал Песков, передает ТАСС.
На вечер у главы государства намечена серия телефонных бесед, о них сообщит пресс-служба Кремля.
Телефонные переговоры Путина – не обычные протокольные поздравления, их используют для обсуждения текущего момента в двусторонних отношениях, добавил Песков.
Ранее президента России с победой на выборах по телефону поздравил премьер-министр Индии Нарендра Моди.