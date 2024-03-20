Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Нарендрой Моди, в ходе которого премьер-министр Индии поздравил российского лидера с уверенной победой на состоявшихся выборах и пожелал благополучия и процветания российскому народу.
Обе стороны отметили, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной области, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле «особо привилегированного стратегического партнерства», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и Моди обсуждали международные темы, в том числе ситуацию вокруг Украины. Лидеры договорились о дальнейшей координации России и Индии в многосторонних форматах, в том числе по линии ШОС и БРИКС.
Отмечается, что разговор прошел в теплом и дружеском ключе.
Путин со своей стороны пожелал Моди успешного проведения предстоящих в Индии парламентских выборов.
Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.