Моди по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Tекст: Ольга Никитина

Обе стороны отметили, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной области, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле «особо привилегированного стратегического партнерства», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Моди обсуждали международные темы, в том числе ситуацию вокруг Украины. Лидеры договорились о дальнейшей координации России и Индии в многосторонних форматах, в том числе по линии ШОС и БРИКС.

Отмечается, что разговор прошел в теплом и дружеском ключе.

Путин со своей стороны пожелал Моди успешного проведения предстоящих в Индии парламентских выборов.

Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.