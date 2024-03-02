Ветеран СВО: Участники спецоперации – это потенциал развития России

Ветеран СВО Афанасьев: Благодаря программе «Время героев» в стране будет сформирована новая элита

«Желание президента помочь бойцам, участникам специальной военной операции проходило красной нитью через все послание Федеральному собранию. Для тех, кто побывал на фронте, государство организовывает тренинги, программы обучения, чтобы выявить лидеров. Прошедшие через СВО знают цену жизни и умеют работать в команде. У них есть уникальные умения и навыки. Эти люди отлично подготовлены к дальнейшему обучению», – считает Дмитрий Афанасьев, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Калужской области.

Афанасьев проходил службу в батальоне «Спарта» в зоне спецоперации, что позволило ему, как и остальным сослуживцам, получить уникальный опыт, который, как он подчеркивает, «нужно использовать на благо нашей страны». «Бойцы готовы проходить курсы повышения квалификации, получать высшее образование. Когда я находился в зоне СВО, то у меня возникали мысли о том, как применять в будущем полученные умения. Я стал оператором авиационных беспилотных систем. У меня появились совершенно другие навыки, которые нужны государству, его экономике», – отметил собеседник.

Афанасьев пояснил, что беспилотные технологии активно развиваются в гражданской сфере. «Это агродроны, возможности мониторинга лесных пожаров, проекты в картографии. В строительной сфере можно посчитать с помощью дрона количество штукатурки на стенах. Дроны изменят службы доставки. Это широчайший спектр развития», – считает спикер.

По его словам, программа «Время героев» дает шанс получить востребованную и высокооплачиваемую профессию. «Мне сейчас звонят бойцы и спрашивают, участвовать ли в этой программе. Я советую им обязательно воспользоваться этой возможностью», – добавил Афанасьев.

Он уверен, что благодаря программе «Время героев» в стране будет сформирована новая элита. «После Великой Отечественной войны была сформирована новая элита, первоклассные врачи, учителя были фронтовиками. Эти люди были строителями, которые очень быстро восстановили страну. Сейчас участники СВО – это потенциал развития. У них есть моральное право стать новой элитой, о чем подсказывает нам исторический опыт. Нам надо использовать этот опыт, это ключ к успеху», – подытожил Афанасьев.

Семья, суверенитет и новая образовательная программа для участников и ветеранов СВО «Время героев» стали главными темами послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. В пятницу стартовал прием заявок на участие в проекте «Время героев». С его помощью бойцы СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах, а также в мастерской управления «Сенеж».

С самого начала обучения участники получат персональных наставников, в роли которых выступят руководители администрации президента РФ, члены правительства, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний страны.

Проект создан для граждан России – участников или ветеранов спецоперации. Среди других требований – умение управлять людьми. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обязательно отсутствие судимости.

За первые три часа приема заявок зарегистрироваться успели шесть тыс. человек. Это ветераны боевых действий – те, кто находится уже вне зоны СВО. Бойцам, находящимся в зоне СВО, их непосредственными командирами будет доведена информация о том, как подать заявку на участие.