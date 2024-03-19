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    Российский газ впервые может оказаться под санкциями
    Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ
    Главком ВСУ обозначил приоритеты развития ВСУ
    Назван размер зарплаты командира атомной подлодки
    ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой
    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями
    ЕС намерен ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии
    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник
    Соглашения с недружественными странами о рыбном промысле пересмотрят
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальных экономических революций нет и не предвидится

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    3 комментария
    19 марта 2024, 13:15 • Новости дня

    Песков переадресовал правительству вопрос о компенсации за атаки дронов на НПЗ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За возможную компенсацию владельцам нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) отвечает правительство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что ему неизвестно о возможных компенсациях ущерба после атак украинских дронов на НПЗ, передает ТАСС.

    Он добавил, что это «профиль правительства».

    В воскресенье в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что «в момент атаки БПЛА один человек погиб».

    18 марта 2024, 14:53 • Новости дня
    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

    ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по месту проведения совещания командиров украинских вооруженных сил и Службы безопасности Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за сутки поражена живая сила и военная техника украинских военных в 137 районах.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский Ми-8, сбили 143 украинских дрона, 22 снаряда РСЗО Vampire и «Град», три снаряда «Ураган» и снаряд HIMARS.

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 15 992 беспилотника, 486 ЗРК, 15 521 танк и других бронемашин, 1243 машины РСЗО, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    18 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне»

    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС нарастить заказы вооружений и «готовиться к войне»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Европейского союза должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Государства ЕС должны удвоить заказы вооружений, чтобы «готовиться к войне, желая мира», заявил Мишель в своей статье для портала Euractiv, передает РИА «Новости».

    Удвоение заказов даст «больше предсказуемости» компаниям в Европе, многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как европейские политики видят окончание конфликта на украинской территории.

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    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    18 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»

    «Царьград»: В утечке данных Пентагона есть сведения о «Бахмутской мясорубке»

    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра рассекретил в чате в Discord планы НАТО о помощи ВСУ, а также материалы о боях за Артемовск и так называемой операции «Бахмутская мясорубка».

    Тейшейра, по информации «Царьграда», переснимал ценные документы с бумажных носителей и публиковал их в Discord. Такой масштабной утечки секретных данных, которую организовал Тейшейра, не было со времен Эдварда Сноудена, отмечается в статье.

    Так, американский военнослужащий публиковал секретные данные Пентагона о состоянии «конфликта России и Украины» на 1 марта 2023 года, в которых, в частности, сообщалось, что С-300 и ЗРК «Бук» обеспечивают 89% всего воздушного прикрытия Украины. При этом боезапас «Буков», согласно размещенным данным, будет полностью исчерпан к 31 марта 2023-го, а С-300 – ко 2 мая 2023 года.

    Один из других документов имеет заголовок «Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации». Кроме того, слитые данные подтверждают прямое участие натовских военных специалистов в сборке и наладке западной военной техники, которую поставляли для нужд ВСУ.

    «Утечка Тейшейры должна была нанести мощный удар по планам НАТО», – говорится в публикации.

    Напомним, Тейшейра, обвиняемый в утечке данных Пентагона, находится под стражей по решению суда в Бостоне.

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    18 марта 2024, 14:59 • Новости дня
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, чей возраст превышает 50 лет, все чаще стали сдаваться в российский плен в Запорожской области, рассказал командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным «Алтай».

    По словам Алтая, в рядах ВСУ появились солдаты в возрасте от 45 лет и даже старше 50 лет. Этих бойцов забрасывают на передний край, где они становятся пушечным мясом. По словам российского командира штурмовой роты, эти военнослужащие ВСУ могут только наблюдать и докладывать, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти люди сдаются в плен, настрой у них не боевой.

    Ранее попавший в плен боец ВСУ рассказал, как был брошен сослуживцами под Авдеевкой.

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    19 марта 2024, 10:21 • Новости дня
    Польский генерал призвал считать потери ВСУ в миллионах

    Анджейчак: Потери ВСУ нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч

    Польский генерал призвал считать потери ВСУ в миллионах
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ в противостоянии с Российской армией исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч, заявил каналу Polsat экс-начальник генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак.

    По его словам, потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах, у Украины нет резервов и она проигрывает войну, передает ТАСС.

    Анджейчак добавил, что замена на посту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Александром Сырским не изменила ситуации на поле боя. Комментируя информацию о том, что к концу марта у ВСУ могут закончиться ракеты для систем ПВО, генерал заявил, что это означает очередные эффективные удары по Украине и уничтожение элементов инфраструктуры Украины.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

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    18 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    СМИ сообщили о смене стратегии ВС России против ВСУ

    Figaro: ВС России перешли на новую стратегию, давя на ВСУ на многих направлениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные перешли на новую стратегию, давя на ВСУ сразу на нескольких направлениях, пишет Le Figaro со ссылкой на французские военные источники.

    Как пишет издание, ВС России вернули инициативу и способны «мучить» своих противников тактикой «тысячи порезов». Le Figaro указывает, что цель российских войск обескровить ВСУ и ослабить их резервы, передает РИА «Новости».

    Источник сообщил, что российские военные давят на украинцев сразу на многих направлениях фронта, а ВСУ не могут держать несколько разных участков на передовой одновременно.

    Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед.

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    19 марта 2024, 10:06 • Новости дня
    Главком ВСУ обозначил приоритеты развития ВСУ

    Главком ВСУ Сырский заявил, что приоритетным направлением для развития ВСУ стало развитие беспилотных систем

    Главком ВСУ обозначил приоритеты развития ВСУ
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Приоритетом для украинской армии является развитие беспилотных систем и обеспечение военных новейшим вооружением, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

    Сырский назвал технологии и технологичность залогом «превосходства» ВСУ, передает телеканал 360.

    Также главком ВСУ отметил, что вместе с полковником Вадимом Сухаревским ведет работу над ускорением внедрения «технологических инновационных решений».

    Сырский добавил, что украинские военные должны быть обеспечены эффективным и новейшим вооружением, также отдельное внимание должно быть уделено подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем и автоматизированных систем управления.

    Кроме того, главком ВСУ отметил, что находится в поиске решений, которые смогут дать Киеву превосходство над Российской армией.

    Ранее Сырский признал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

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    18 марта 2024, 20:05 • Новости дня
    Лавров заявил об открытости России к переговорам, но не по «формуле Зеленского»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона открыта к переговорам по теме конфликта на Украине, но не в рамках мероприятий по продвижению «формулы» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем.

    На сайте ведомства говорится, что министр подтвердил открытость российской стороны к переговорному решению, подчеркнув неприемлемость для России участия в любых мероприятиях по продвижению «формулы Зеленского».

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

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    18 марта 2024, 15:05 • Новости дня
    Минобороны рассказало о попытках проникновения украинских ДРГ в Белгородскую область
    Минобороны рассказало о попытках проникновения украинских ДРГ в Белгородскую область
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские диверсионно-разведывательные группы в последние сутки попытались пройти на территорию Белгородской области, сообщило Министерство обороны.

    Украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, они потеряли до 150 человек, два танка, три автомобиля и машину чешского РСЗО Vampire, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также российские подразделения на Белгородском направлении поразили скопления живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевиков украинского террористического формирования «РДК» у Поповки, Лукашовки, Великой Писаревки (Сумская область) и Стариц (Харьковская область).

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 80-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Максимильяновки, Клещеевки и Красного в ДНР.

    Отражена атака украинских штурмовиков 46-й аэромобильной бригады у Красногоровки в ДНР.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 380 человек, две боевые бронированные машины, включая американский БТР М113.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 59-й мотопехотной, 31-й, 47-й, 53-й механизированных бригад ВСУ у Нетайлово, Уманского, Очеретино и Новобахмутовки в ДНР.

    Отражены семь атак и контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й механизированных, 78-й десантно-штурмовой бригад у Кирово, Орловки, Бердычей, Семеновки и Тоненького в ДНР.

    На этом направлении ВСУ потеряли до 295 человек, две БМП, три бронемашины и британскую гаубицу FH-70.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 128-й бригады теробороны у Шахтерское и отразила атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ у Урожайного в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла более 130 человек и два БТР.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й механизированной бригад ВСУ у Степногорска и Щербаков в Запорожской области.

    На этом направлении украинская сторона потеряла более 55 человек, гаубицу Д-20 и две САУ «Гвоздика».

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    18 марта 2024, 21:58 • Новости дня
    Кулеба попросил ЕС и США о срочной помощи

    Боррель: Кулеба попросил ЕС и США о срочной помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к странам Евросоюза и США с просьбой оказать срочную помощь Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    В ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе Боррель сообщил, что Кулеба по видеосвязи рассказал министрам о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях Киева, передает ТАСС.

    Этот разговор дал понять, что Западу «нужны срочные действия для Украины», заявил глава евродипломатии. «Стало ясно, что обе стороны (ЕС и США) должны ускорить принятие решения», – сказал он.

    Ранее заместитель главы министерства обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что запасы некоторых видов боеприпасов в стране снизились до критического уровня.

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    19 марта 2024, 02:24 • Новости дня
    Франция призвала ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины

    Франция присоединилась к протестам Польши против ввоза сельхозпродукции с Украины

    Франция призвала ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

    «Франция... угрожает сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с Евросоюзом еще на год», – сообщает газета Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов, передает ТАСС.

    Отмечается, что 19 марта должны состояться переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом, на которых планируется решить судьбу импорта украинской продукции.

    По оценкам Еврокомиссии, потенциальные убытки Украины от потери торговых льгот оцениваются в 1,2 млрд евро.

    Ранее сообщалось, что испанские фермеры перекрыли тракторами центр Мадрида, требуя «конкретных и решительных мер» по улучшению положения в аграрной сфере.

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    18 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Белгород пострадали два человека

    Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, есть пострадавшие

    При атаке ВСУ на Белгород пострадали два человека
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В медучреждения доставлены женщина с осколочным ранением грудной клетки и мужчина с осколочными ранениями верхней конечности, им оказывается необходимая помощь, написал Гладков в своем Telegram-канале.

    В результате украинской атаки повреждены шесть квартир в трех многоквартирных домах, три хозяйственных субъекта и шесть автомобилей, сообщил глава Белгородской области. Повреждения также получили теплица и забор на одном из предприятий региона.

    В Белгородском районе в поселке Октябрьский в результате обстрела со стороны ВСУ выбило окна, посечены кровля и дверь в здании производственного предприятия, в поселке Дубовое пробита кровля одного из частных домов, сообщил Гладков.

    В поселке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трех частных домовладениях посечены окна и кровли, повреждены 22 автомобиля.

    «Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход продолжается», – написал глава Белгородской области.

    Накануне ВСУ обстреляли детсад в Белгороде.

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    18 марта 2024, 13:57 • Новости дня
    Песков разъяснил идею «санитарной зоны» между Россией и Украиной

    Tекст: Ольга Никитина

    Буферная или санитарная зона на границе с Украиной нужна России, чтобы обезопасить свою территорию от атак с применением дронов, а также артиллерийских обстрелов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Прежде всего речь идет о жилых домах, соцобъектах. Песков отметил, что должны быть приняты меры, чтобы их обезопасить. А для этого следует создать «некий коридор» или буферную зону, чтобы «любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на нынешних территориях, подчиненных киевскому режиму». Она, по словам российского лидера, будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

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    18 марта 2024, 16:25 • Новости дня
    Бойцы ВСУ пожаловались на сильный натиск Российской армии на Купянском направлении

    Times: Бойцы ВСУ пожаловались на сильный натиск Российской армии на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные едва сдерживают натиск российских войск на Купянском направлении, заявил украинский военнослужащий с позывным Лемур британской газете Times.

    ВСУ едва сдерживают оборону на Купянском направлении, речи о продвижении вперед и не идет, они теряют много людей, сказал собеседник Times, передает РИА «Новости».

    Другой военнослужащий Виталий Овчаренко, офицер спецназа, расквартированный в городе Часов Яр, заявил, что ситуация в этом населенном пункте ухудшается для ВСУ с каждым днем.

    Ранее журнал Forbes сообщал, что украинская армия не досчитывается десятков бригад, ей не хватает сил, чтобы провести ротацию войск.

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    Наглость Госдепа приводит к изгнанию США из Африки

    Существование важнейшей для США военной базы в Африке поставлено под угрозу. Руководство Нигера приняло сенсационное решение о выводе из страны американских войск. И дело не только в том, что Нигер сегодня налаживает сотрудничество с Россией и Ираном. К такому развитию событий привело поведение официальной делегации Госдепа США. О чем идет речь? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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