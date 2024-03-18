В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.0 комментариев
США и Япония представили проект запрета на размещение ядерного оружия в космосе
Американская и японская стороны разработали проект резолюции СБ ООН, запрещающий размещение ядерного оружия в космическом пространстве, сказала американский постпред при Организации Линда Томас-Гринфилд.
Размещение ядерного оружия на орбите вокруг Земли было бы «беспрецедентным, опасным и недопустимым», страны должны придерживаться Договора о космосе, запрещающего вывод на орбиту оружия массового уничтожения, в том числе ядерного, заявила представитель США, передает ТАСС.
Вашингтон и Токио разработали проект резолюции СБ ООН, подтверждающий обязательства сторон по этому договору и призывающий участников не создавать ядерное оружие или другие виды оружия массового уничтожения для размещения на орбите.
В марте представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что Запад блокирует инициативу Москвы по созданию запрета на оружие в космосе.
До этого Владимир Путин указывал, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе.