США и Япония представили проект запрета на размещение ядерного оружия в космосе

Tекст: Алексей Дегтярев

Размещение ядерного оружия на орбите вокруг Земли было бы «беспрецедентным, опасным и недопустимым», страны должны придерживаться Договора о космосе, запрещающего вывод на орбиту оружия массового уничтожения, в том числе ядерного, заявила представитель США, передает ТАСС.

Вашингтон и Токио разработали проект резолюции СБ ООН, подтверждающий обязательства сторон по этому договору и призывающий участников не создавать ядерное оружие или другие виды оружия массового уничтожения для размещения на орбите.

В марте представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что Запад блокирует инициативу Москвы по созданию запрета на оружие в космосе.

До этого Владимир Путин указывал, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе.