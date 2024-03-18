В Евросоюзе выразили недовольство выборами президента в России

Tекст: Елизавета Шишкова

В заявлении Борреля сказано, что выборы якобы прошли в «обстановке сужающегося политического пространства». Это, по его утверждению, привело к «тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод», а также якобы не дало возможности многим кандидатам баллотироваться, в том числе тем, кто «выступал против российской незаконной агрессии», передает РИА «Новости».

Боррель добавил, что это якобы лишило избирателей в России настоящего выбора и «существенно ограничило их доступ к достоверной информации».

Кроме того, Евросоюз отказался признавать выборы, прошедшие в Крыму, Севастополе и новых регионах. В связи с проведением там выборов в ЕС пригрозили последствиями руководству России и организациям, причастным к проведению выборов в этих регионах.

Боррель добавил, что Евросоюз будет и дальше поддерживать «российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших в России выборов абсурдны.

Глава ЦИК Элла Памфилова указывала, что явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. После обработки 99,65% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

