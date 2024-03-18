Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.0 комментариев
В Евросоюзе выразили недовольство выборами президента в России
Евросоюз выражает недовольство в связи с прошедшими в России выборами президента, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени стран сообщества заявил, что выборы якобы прошли в «в ограниченной политической обстановке».
В заявлении Борреля сказано, что выборы якобы прошли в «обстановке сужающегося политического пространства». Это, по его утверждению, привело к «тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод», а также якобы не дало возможности многим кандидатам баллотироваться, в том числе тем, кто «выступал против российской незаконной агрессии», передает РИА «Новости».
Боррель добавил, что это якобы лишило избирателей в России настоящего выбора и «существенно ограничило их доступ к достоверной информации».
Кроме того, Евросоюз отказался признавать выборы, прошедшие в Крыму, Севастополе и новых регионах. В связи с проведением там выборов в ЕС пригрозили последствиями руководству России и организациям, причастным к проведению выборов в этих регионах.
Боррель добавил, что Евросоюз будет и дальше поддерживать «российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших в России выборов абсурдны.
Глава ЦИК Элла Памфилова указывала, что явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. После обработки 99,65% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.