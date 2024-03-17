Взрывы произошли в Черниговской области Украины

В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину

Politico: Глава МИД Финляндии допукает возможность отправки войск на Украину

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, коллективному Западу не стоит категорично выступать против идеи отправки войск на Украину в случае, если ситуация ухудшится, передает РИА «Новости».

Министр также призвала не исключать такую возможность в долгосрочной перспективе.

При этом она обозначила финскую позицию – не отправлять никакие войска и отказываться это даже обсуждать.

В Германии исключили отправку военных Германии и войск НАТО на Украину.

