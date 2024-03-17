Взрывы прогремели в Одессе

Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ, погибли два человека
В своем Telegram-канале он указал, что погиб мужчина, который ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд. Машина врезалась в пассажирский автобус, но находившиеся в нем люди не пострадали.
Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда вместе с сыном пришла кормить собак. Сын получил осколочные ранения затылочной части головы, грудной клетки и плеча, он находится в больнице. Кроме того, два человека получили закрытые черепно-мозговые травмы.
По словам Гладкова, в Белгороде в семи многоквартирных домах выбиты окна, разбиты стекла в двух социальных и двух хозяйствующих объектах. Также повреждено 15 автомобилей.
Помимо прочего, в Белгородском районе разрушения выявлены в поселке Дубовое – повреждены шесть частных жилых домовладений и две надворные постройки. В поселках Северный и Разумное повреждено по одному частному домовладению и автомобилю. Осколками посечено здание ТЦ «Сити молл».
Накануне при обстреле украинскими военными Белгорода пострадали четыре человека.