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Пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в Ужгороде
Пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане в Ужгороде
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Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины Андрей Панарин и его пьяные подчиненные избили генерала и бывшего ректора академии СБУ Виктора Микулина, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в пятницу в ужгородском ресторане «Три туза», где начальник отдела контрразведки СБУ Андрей Панарин отдыхал вместе с подчиненными. В это же время в заведении находился генерал Микулин, проводивший встречу с помощником депутата от правящей партии «Слуга Народа» Людмилы Марченко – Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации, пишет «Страна.ua».
Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ, который слишком шумели. Те в ответ сразу накинулись на Микулина, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Избив Микулина на месте, группа контрразведчиков вывезла его в лес, где пострадавшего еще раз избили, и отобрали у него мобильный телефон. В полицию о случившемся сообщил Вайэль, который смог убежать из ресторана во время драки.
Контрразведчики задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает ТАСС.
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы о проблемах в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах в России.
Захарова в своем Telegram-канале привела реакцию Кулебы на ситуацию в Ростове-на-Дону. По его словам, любые проблемы в России отвечают интересам Киева.
«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», – считает дипломат.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг.
На Украине разочаровались решением Пригожина отвести силы
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выразил разочарование решением Пригожина отвести бойцов ЧВК «Вагнер»
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал разочарование решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина покинуть территорию штаба Южного военного округа и Ростов-на-Дону.
Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвал выбор Пригожина «феноменальным». По мнению советника главы офиса президента Украины, основателю ЧВК якобы почти удалось «свести на нет» руководство России, «взять под контроль центральную власть», «дойти до Москвы».
«И вдруг... отступаете», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы в России на руку киевскому режиму.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
В США пожаловались на «коварные манипуляции» со стороны Украины
American Greatness: Неуемные потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире
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Постоянный рост запросов со стороны киевского режима в военной сфере нанес удар по обороноспособности и мировому влиянию США, пишут американские СМИ.
Обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон в статье для American Greatness пишет, что американские запасы оружия тают. «Неуемные» потребности Киева, по его мнению, Вашингтон вскоре не будет способен удовлетворять. США не смогут оказывать военную поддержку Тайваню и тем более вмешаться в какой-нибудь новый ближневосточный конфликт, отмечает автор статьи.
По его мнению, непрекращающиеся попытки властей Украины лоббировать рост поставок оружия для нужд ВСУ является незаконным, передает РИА «Новости».
Хэнсон пишет, что Украина на протяжении восьми лет «коварным образом манипулировала» американской внутренней политикой. Такое никому в истории еще не удавалось, отмечает он.
Автор статьи призвал «разрубить этот запутанный украинский узел», если «вмешательства» со стороны Киева не прекратятся.
В Кремле ранее подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом, отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В США указали на «скандальный провал» украинского контрнаступления
American Greatness: «Скандальный провал» контрнаступления ВСУ послужит важным уроком для США
Потери Вооруженных сил Украины при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона, считает обозреватель American Greatness Кристофер Роуч.
По словам обозревателя American Greatness, Киев при контрнаступлении потерял огромное количество людей и техники. Причиной этого, по мнению Роуча, стало то, что обученные специалистами Североатлантического альянса украинские военные «не очень хорошо себя показали» в бою. Кроме того, пишет журналист, украинцы не слишком умело используют поставленную Киеву технику.
Роуч подчеркивает, что «этот скандальный провал» станет хорошим уроком для Вашингтона и курсантов, изучающих военное дело, передает РИА «Новости».
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение.
На Западе сделали вывод о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления
Politico: Власти США в разговоре с европейцами пришли к выводу о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления
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Представители американских властей звонили своим европейским коллегам в субботу, чтобы обсудить ситуацию в России, и пришли к выводу, что сейчас Киев обладает «беспрецедентной возможностью для наступления», пишут СМИ США.
Источники в вашингтонской администрации сообщили газете Politico детали переговоров с участием президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, шефа Пентагона Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. Как сообщается, они звонили своим европейским коллегам, чтобы «успокоить» их на фоне ситуации в России, передает ТАСС.
При этом в ходе разговоров, как сообщили источники издания, стороны пришли к заключению, что Киев в настоящее время сейчас имеет «беспрецедентную возможность для наступления».
В то же время чиновник сказал изданию, что «праздновать победу» пока не надо. Представители американских властей, как утверждается, призывали европейцев соблюдать нейтралитет в ситуации, которая разворачивалась в России в субботу.
Источники издания добавили, что Вашингтон следит за перемещениями ЧВК «Вагнер», а также оценивает последствия военного мятежа для украинского конфликта.
По мнению американских властей, события в России якобы позволят Украине «переломить ход своего захлебывающегося контрнаступления». Официальная оценка произошедшего в России американской администрацией, однако, еще не подготовлена.
Москва ранее предостерегла Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения русофобских целей.
Российские войска отразили украинские атаки на двух направлениях
Минобороны: Группировка «Восток» отразила украинские атаки на двух направлениях
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Российские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях отразили атаки украинских националистов, уничтожив танки, броневики и живую силу, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Чехов уточнил, что атаки ВСУ отражена в районе Макаровки и населенного пункта Ровнополь, противник с потерями отступил, передает РИА «Новости».
Российские артиллеристы на Южнодонецком направлении, в районе Новодонецкого, уничтожили боевые бронированные машины, пикап и живую силу ВСУ. Кроме того, авиация уничтожила боевые бронированные машины, поразила скопления боевиков в районе Нескучного, сообщил Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского.
Чехов уточнил, что на участке Южнодонецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Ранее руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что группировка «Запад» за прошлые сутки сорвала четыре попытки украинских националистов провести ротацию на позициях под Купянском.
В Киеве заявили о желании провести «саммит мира» на Украине
Глава офиса Зеленского заявил о желании Киева провести «саммит мира» на Украине
Киев хотел бы провести так называемый глобальный «саммит мира» на Украине, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Как сообщил Ермак, в Копенгагене 24-25 июня прошла встреча, в которой приняли участие помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Кроме них в мероприятии участвовали советники по национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.
Основной темой стало обсуждение украинской «формулы мира», стороны договорились продолжать данный формат консультаций, передает РИА «Новости».
Также Ермак сообщил, что предложил площадки для проведения глобального саммита мира. «Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант», – написал Ермак в Telegram.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также говорил об организации саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Владимир Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, говорил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
Аварийное отключение света произошло в Киеве
Несколько районов Киева остались без электричества
Аварийные отключения электричества происходят в Киеве в воскресенье днем, сообщила энергетическая компания «ДТЭК», не уточняя причину.
«Внимание! Аварийные отключения света в Киеве», – говорится в сообщении компании, передает ТАСС.
В частности, без электричества остались Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий и Днепровский районы города.
По данным энергетиков, восстановление подачи электроэнергии планируется в течение трех часов.
Киев обвинил Израиль в «тесном сотрудничестве» с Россией
Киев раскритиковал правительство Израиля, которое выбрало путь тесного сотрудничества с Россией
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Власти Израиля встали на путь тесного сотрудничества с Россией и заняли пророссийскую позицию, Киев сожалеет об этом, заявило украинское посольство в еврейском государстве.
В частности, дипломаты пришли к выводу, что израильское правительство «сделало выбор в пользу пути тесного сотрудничества» с Россией. По мнению украинской стороны, об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года и совпавших с почти полным отсутствием израильской гуманитарной поддержки Украины, передает ТАСС.
К таким «противоречивым событиям» Киев отнес, в частности, «бесплодный визит» главы МИД Израиля Эли Коэна на Украину в феврале, а также серию интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так, в интервью газете The Jerusalem Post 22 июня Нетаньяху заявил, что Израиль не станет передавать Киеву вооружения, поскольку опасается того, что оно попадет в руки Ирана и будет использовано против Израиля. В том же интервью Нетаньяху сообщил, что Израиль уже видит у своих границ западное противотанковое вооружение, изначально поставленное Киеву.
«Все соответствующие заявления израильского премьер-министра были нацелены на оправдание полного бездействия Израиля в оказании Украине оборонительной помощи за последние полтора года. Изначально аргументы выстраивались вокруг особых отношений Израиля с Россией в Сирии и хрупкого положения еврейского населения в России. Вместе с тем в последнем интервью появились полностью вымышленные и спекулятивные утверждения, предполагающие передачу западного вооружения из Украины сирийскому и иранскому режимам», – заявили в посольстве Украины.
Таким образом, подчеркнули дипломаты, Израиль активно налаживает отношения с Москвой. «Так называемый нейтралитет израильского правительства считается четкой пророссийской позицией. … Мы призываем израильское правительство изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами. … Мы ожидаем от Израиля, что он встанет на правильную сторону истории», – заключили в посольстве.
Глава израильского МИД Эли Коэн в ответ на заявление украинского посольства, заявил, что Израиль относительно конфликта на Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая ему гуманитарную помощь.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появление переданного Киеву западного оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой.
Французы раскритиковали Макрона за требование к России начать переговоры с Украиной
Французам не понравилось заявление Макрона о требовании к России вести переговоры с Киевом
Читателям французской газеты Le Figaro не понравилось заявление президента Франции Эммануэля Макрона в интервью CNN о том, что цель украинского контрнаступления заключается в том, чтобы заставить Россию пойти на уступки и вернуться за стол переговоров.
«Чтобы вести переговоры, вы должны уже сидеть за столом переговоров, а вы каждый день лишь подливаете масло в огонь», – написал один из комментаторов, назвав происходящее безумием.
Другой комментатор указал на неудачи украинских сил в ходе контрнаступления, и предположил, что при таком раскладе о переговорах следует подумать Киеву, а не Москве, передает РИА «Новости».
Еще одни пользователь Сети напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и диалог не хочет вести именно Киев. «Макрон ничего не понял, это украинцев надо подтолкнуть к переговорам», – написал он.
«Пусть пытается уладить конфликт, а не выступать против России», – заключили читатели, говоря о Макроне.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Владимир Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, говорил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
Российские силы сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
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Группировка «Запад» за прошлые сутки сорвала четыре попытки украинских националистов провести ротацию на позициях под Купянском, сообщил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил ТАСС, что четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ были сорваны российской артиллерией вблизи населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское. Украинская сторона потеряла более взвода живой силы, уточнил он.
Кроме того, расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в районах н.п. Кисловка и Табаевка уничтожили два минометных расчета ВСУ.
Также Зыбинский сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам, в которых были сосредоточены живая сила, оружие, военная и спецтехника 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады теробороны Украины.
Накануне Минобороны сообщило, что на Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск была поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
Минобороны: Российские силы отразили 10 атак ВСУ в районе Артемовска
Минобороны: Российские силы отразили 10 атак ВСУ под Артемовском, еще четыре – под Авдеевкой, Марьинкой и Первомайским
Российские военные за последние сутки отразили четыре атаки украинских сил в районе Авдеевки, Марьинки, Первомайского, а также 10 атак в районе Артемовска, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях», – говорится в Telegram Минобороны.
Так, на Донецком направлении в районе Артемовска подразделения Южной группировки войск отразили 10 атак ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка. Еще четыре атаки украинских войск отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское. Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа и гаубица Д-30. Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Ямполовка, Кармазиновка и Червоная Диброва. Авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино.
Одновременно в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» были отражены две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, на Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Потери ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях за последние сутки составили более 170 военнослужащих. Кроме того, уничтожены один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30. В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Тем временем Западная группировка войск за сутки уничтожила до 25 украинских военнослужащих и два пикапа на Купянском направлении в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка Харьковской области.
На Херсонском направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также американская артиллерийская система М777. Также в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Также средства ПВО России перехватили тактическую ракету «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS ВСУ. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха ЛНР, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка ДНР.
Advance: Из-за неудач ВСУ Запад пытается втащить Украину в НАТО в обход всех правил
Advance: После слов Зеленского о медленном контрнаступлении у Киева осталось всего два варианта
После заявления президента Украины Владимира Зеленского о медленном контрнаступлении украинских сил, у Киева и Североатлантического альянса осталось два варианта: поставки новых вооружений или присоединение Киева к НАТО, пишет хорватское издание Advance.
По данным издания Advance, из-за медленного контрнаступления у Киева осталось всего два варианта: потребовать у Запада еще больше оружия, включая истребители F-16, или, «что еще более опасно», стать членом Североатлантического альянса «по какой-нибудь ускоренной процедуре».
При этом издание отмечает, что после заявления Зеленского о медленном продвижении украинских войск уже начались попытки «втащить» Украину в НАТО в обход всех правил. Так, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Британия, как и все члены Североатлантического альянса, поддерживает план ускоренного вступления Украины в НАТО без необходимости стандартной процедуры и выполнения всех условий, передает РИА «Новости».
«Клеверли сослался на мнимое единодушие, однако в действительности его нет», – пишет автор. По его словам, представители НАТО по-разному смотрят на членство Украины в альянсе. Он также отмечает, что если Украина действительно войдет в НАТО, это может привести к эскалации вооруженного конфликта.
Тем временем, если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Газета ВЗГЛЯД сообщала, как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров».
Началось восстановление Чонгарского моста
Строители начали восстанавливать поврежденный ВСУ Чонгарский мост
Строители приступили к восстановлению поврежденного ВСУ Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области, движение восстановят в скором времени, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня», – заявил Сальдо, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что вместо перебитой уже установлена новая несущая балка. Проезд по мосту будет восстановлен в ближайшее время.
Сальдо добавил, что в Херсонской области усилили защиту от возможных новых ракетных атак со стороны украинских войск.
Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
Вице-премьер Италии пообещал «сделать все» для вступления Украины в ЕС
Вице-премьер Италии Таяни назвал условия вступления Украины в ЕС
Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни пообещал «сделать все», чтобы Украина стала членом Европейского союза, но подчеркнул, что Киев должен соблюдать правила сообщества и провести реформы.
«Мы сделаем все, чтобы Украина вступила, … при условии, что Киев будет соблюдать правила ЕС и проведет необходимые реформы», – заявил Таяни в интервью газете Messaggero. В частности, он заявил, что Украине следует победить коррупцию в стране.
Одновременно Таяни заявил о необходимости постепенного вступления Украины в Североатлантический альянс. Так, по его словам, для начала следует дождаться завершения конфликта с Россией и создать Совет Украина – НАТО, а позже возобновить путь расширения, начатый в Бухаресте в 2008 году, передает ТАСС.
Ранее главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна заявили, что план действий по членству в НАТО может не быть частью дорожной карты по вступлению Украины в альянс.