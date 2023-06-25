Пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в Ужгороде

Пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане в Ужгороде

Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины Андрей Панарин и его пьяные подчиненные избили генерала и бывшего ректора академии СБУ Виктора Микулина, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу в ужгородском ресторане «Три туза», где начальник отдела контрразведки СБУ Андрей Панарин отдыхал вместе с подчиненными. В это же время в заведении находился генерал Микулин, проводивший встречу с помощником депутата от правящей партии «Слуга Народа» Людмилы Марченко – Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации, пишет «Страна.ua».



Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ, который слишком шумели. Те в ответ сразу накинулись на Микулина, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Избив Микулина на месте, группа контрразведчиков вывезла его в лес, где пострадавшего еще раз избили, и отобрали у него мобильный телефон. В полицию о случившемся сообщил Вайэль, который смог убежать из ресторана во время драки.

Контрразведчики задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает ТАСС.