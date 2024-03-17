Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.22 комментария
Telegraph заявила, что к концу марта ПВО Украины останется почти без ракет
Сообщается, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны, сообщили британские СМИ.
Как пишет Telegraph, у ВСУ «мало снарядов». Если ситуация не изменится, то украинская ПВО будет вынуждена отказаться от попыток сбить большинство российских ракет. Указывается, что ВСУ придется экономить боеприпасы и пытаться сбить лишь одну из пяти ракет, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что украинская промышленность не в состоянии восполнить запас ракет ПВО, ВСУ полностью зависят от западных союзников.