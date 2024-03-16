Tекст: Кристина Цыцура

По словам американского наблюдателя, Херсонская область не выглядит «оккупированной», а наблюдатель из Южной Африки заявил о лживом изображении России в СМИ Запада.

«Люди выглядят счастливыми – при всех их нынешних сложностях и обстоятельствах. Блокпостов не так уж много. Все это противоречит тому, что нам говорят (в западных СМИ)», – передает РИА «Новости» слова профессора кафедры международных прав человека юридического факультета Питтсбургского университета Дэниэля Мартина Ковалика.

Наблюдатели посетили три стационарных избирательных участка в Херсонской области. В них был отмечен высокий уровень организации тайного голосования.

«Это возвращает нас к вопросу о западных медиа, и о том, как они способны изображать Россию. Это заставляет задуматься», – сказал сооснователь движения «За панафриканизм», политолог из ЮАР Пассека Фарумеле.

Ранее в МИД России заявили о внимательном отслеживании вмешательства в выборы извне.