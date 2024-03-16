Эксперт: Для жителей новых регионов участие в голосовании – это праздник

  • Новость часаМинобороны подтвердило уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию
    Иностранные наемники и высокопоставленные офицеры ВСУ уничтожены в Одессе
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    Российские военные ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»
    В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину
    Киев начал эвакуацию жителей Сумской области
    ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области
    ФСБ предотвратила готовящийся украинским агентом теракт на Транссибе
    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» приговорен
    Мнения
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.

    7 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    11 комментариев
    16 марта 2024, 13:45 • Новости дня

    Эксперт: Для жителей новых регионов участие в голосовании – это праздник

    Политолог Данилин: Участием в выборах жители новых регионов демонстрируют свою благодарность и поддержку России

    Эксперт: Для жителей новых регионов участие в голосовании – это праздник
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Активное участие новых регионов в голосовании говорит о том, что они интегрировались в правовое, политическое и ментальное пространство России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Согласно первым данным по явке избирателей в новых регионах, наиболее активно голосуют жители Донецкой народной республики и Херсонской области.

    «В новых регионах есть опыт общенародного голосования, в прошлый избирательный цикл была избрана власть на местах. Уже тогда было очевидно, что высокая явка для них как отдушина, возможность показать, что жизнь продолжается и нормализуется», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «То, что по итогам первого дня голосования на выборах президента России явка в ДНР составила почти 70% – это демонстрация воли к нормализации жизни региона несмотря на провокации Украины и ведущиеся боевые действия, – продолжил эксперт. – Прошедшие в 2023 году в новых регионах выборы научили работать местные избиркомы. Сегодня процесс голосования организован таким образом, чтобы как можно больше людей могли проголосовать досрочно, чтобы не создавать столпотворений на участках. Все эти усилия приводят к тому, что жители новых регионов хотят продемонстрировать свою благодарность и поддержку, консолидацию вокруг лидера и флага». 

    Данилин подчеркнул, что для многих жителей новых регионов участие в голосовании стало праздником. «Это праздник и для многих избирателей в других регионах страны. Делить нас неправильно. Регионы новые, но люди там такие же, как и мы», – подчеркнул спикер. 

    Политолог отметил высокий уровень обеспечения безопасности процесса голосования. «Даже обстрелы в Херсонской области никак не повлияли на волю избирателей прийти на избирательные участки. Новые регионы интегрировались в правовое, политическое и ментальное пространство России. Сейчас они демонстрируют это своим активным участием в голосовании», – считает Данилин. 

    Новые регионы России – Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области – впервые участвуют в выборах главы государства. По итогам первого дня голосования явка в ДНР составила 69,28%, в Херсонской области – 68,66%, в Запорожской области – 55%, а в ЛНР – 36,02%. Такие данные привел председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

    Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Однако в Запорожской области проходит только подомовой обход, а обычное голосование состоится в воскресенье. В ДНР открыт 626 стационарный избирательный участок, В ЛНР – 451 участок. В Херсонской области – 61 участок. Более половины избирателей Донецкой народной республики проголосовали досрочно.

    На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    15 марта 2024, 23:29 • Новости дня
    В Одессе подтвердили удар по зданию с военными и полицейскими

    В Одессе подтвердили, что ракетный удар был нанесен по зданию на даче Ковалевского, в котором собрались военные

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетный удар, нанесенный 15 марта по Одессе, был направлен на здание на даче Ковалевского, где собрались военные, подтвердили источники украинских СМИ.

    «Казармы в Николаеве, Десне и Яворове, прилет по построению 128-й в Заречном – разве мало таких случаев, чтобы понять раз и навсегда: даже в глубоком тылу нельзя сосредотачивать личный состав, проводить какие бы то ни было массовые мероприятия с ним», – пишет «Страна» со ссылкой на одесское издание «Думская».

    Отмечается, что на объекте в Одессе, куда был нанесен удар, «вопреки мерам безопасности», проводились массовые мероприятия с личным составом. В результате погибли 20 военных, среди которых командир штурмового батальона «Цунами».

    Ранее в пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили «Искандером» базу нацбатальона в Одессе. Среди погибших – командир батальона «Цунами», бывший замглавы полиции и заместитель мэра Одессы Александр Гостищев, офицер ВСУ Сергей Тетюхин.

    Коментарии (18)
    15 марта 2024, 20:15 • Новости дня
    Умер народный артист России Александр Ширвиндт
    Умер народный артист России Александр Ширвиндт
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Театра сатиры народный артист России Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет, сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

    По словам Газарова, Ширвинд умер в больнице, передает ТАСС.

    Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956 году с отличием окончил Театральное училище им. Щукина, после чего был принят в труппу Театра-студии киноактера. В том же году сыграл свою первую роль в фильме «Она вас любит!»

    В 1970 году Ширвиндт начал карьеру в Московском академическом театре сатиры, в 2000 году стал его художественным руководителем. В 2021 году артист занял должность президента Театра сатиры.

    В начале марта стало известно о смерти народного артиста России и Украины Валерия Ивченко.

    Коментарии (30)
    16 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Песков ответил на очередное оскорбление Байдена в адрес Путина
    Песков ответил на очередное оскорбление Байдена в адрес Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Америка вряд ли может гордиться очередным выпадом президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», – сказал Песков ТАСС.

    Напомним, что во время публичного выступления ко Дню святого Патрика Байден в грубой форме призвал членов Конгресса США противостоять Путину, назвав его «бандитом»

    Ранее президент США уже высказывался по-хамски отношении российского лидера. По мнению Путина, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    Коментарии (31)
    16 марта 2024, 02:02 • Новости дня
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести стране «наибольший вред».

    «Определили самые уязвимые места, те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского.

    Он добавил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским дальнейшие действия, в том числе изготовление ударных дальнобойных дронов и применение их «по российской логистике».

    Заявление Зеленского последовало сразу же после провала атаки территории России, в ходе которой потери личного состава ВСУ составили около 60%, техники - свыше 50%.

    Коментарии (43)
    15 марта 2024, 16:53 • Новости дня
    Токаев предложил изменить герб Казахстана
    Токаев предложил изменить герб Казахстана
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изменить государственный герб, поскольку он имеет признаки советской эпохи и слишком сложен для восприятия.

    С таким предложением глава Казахстана выступил на заседании Национального курултая (парламента), передает «Интерфакс».

    «В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи», – сказал он.

    Если инициатива будет поддержана, специально созданная комиссия займется изучением этого вопроса, заявил Токаев. Затем будет объявлен открытый конкурс на лучший эскиз нового герба Казахстана.

    В прошлом году парламент Киргизии на заседании одобрил законопроект об изменении государственного флага страны.

    Коментарии (54)
    16 марта 2024, 08:43 • Новости дня
    Российские военные ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»

    Минобороны: Российские военные точным ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»

    Российские военные ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли по позициям националистического формирования «Кракен» точный удар авиационным боеприпасом ОДАБ-1500, ликвидировано 300 боевиков, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ударом объемно-детонирующей авиабомбы ОДАБ-1500 было уничтожено 300 боевиков националистического формирования «Кракен».

    Также отмечается, что тяжелые потери ВСУ вызваны, в том числе применением российскими войсками беспилотников.

    Как сообщил главе Минобороны Сергею Шойгу начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким, ВСУ несут существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения.

    В частности, за последнюю неделю разведывательно-ударные системы позволили уничтожить три американских комплекса Patriot, более десяти артсистем иностранного производства, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести стране «наибольший вред» сразу же после провала атаки территории России, в ходе которой потери личного состава ВСУ составили около 60%, техники - свыше 50%.

    Коментарии (33)
    15 марта 2024, 21:08 • Новости дня
    Мосгоризбирком рассказал, что станет с испорченными бюллетенями

    Мосгоризбирком: Испорченные бюллетени могут быть учтены при подсчете голосов

    Мосгоризбирком рассказал, что станет с испорченными бюллетенями
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все бюллетени, которые были испорчены на избирательных участках в Москве, будут сохранены, их могут учесть при подсчете голосов, сообщили в столичном избиркоме.

    Поврежденные бюллетени проверят, и если они будут читаемы, их учтут при подсчете голосов, сообщила Московская избирательная комиссия, передает РИА «Новости».

    Как заявил член Центризбиркома России Константин Мазуревский, проверкой испорченных бюллетеней займутся члены участковых избирательных комиссий (УИК), передает ТАСС.

    «Надо разбираться с каждым конкретным бюллетенем, в частности, чтобы на нем сохранилась марка, подписи членов УИК, печать – это обязательные атрибуты бюллетеня. Если возможно установить волеизъявление избирателя, то, конечно, такой бюллетень должен принимать участие в подсчете, как и все остальные», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, по факту случившегося возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

    Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что задержанным за порчу урн на избирательных участках, по их словам, обещали заплатить за уничтожение бюллетеней.

    На ваш взгляд
    Скольких президентов России вы выбирали за свою жизнь?





    Результаты
    31 комментарий


    Коментарии (29)
    15 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования

    Памфилова: Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма

    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Злоумышленники, задержанные за порчу урн на избирательных участках, признались, что им пообещали заплатить за уничтожение бюллетеней, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    «Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями). Это не безобидно», – сказала Памфилова на брифинге в ЦИК, передает РИА «Новости». Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма, заявила глава Центризбиркома.

    По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей. Задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность, добавила она.

    Памфилова напомнила, что за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии предусмотрено уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

    Член ОП Максим Григорьев, комментируя инцидент с попыткой поджога на одном из российских избирательных участков, заявил журналистам, что к этому могут быть причастны западные спецслужбы.

    Он привел пример, как на УИК №484 человек поджег бутылку с зажигательной смесью и бросил ее. Правильные действия сотрудников правоохранительных органов позволили избежать человеческих жертв. Женщина-террорист задержана, избирательный процесс продолжается.

    «И понятно, что это осуществляется именно в день выборов, то есть несет в себе цель запугать людей, российскую избирательную систему угрозой терроризма. Слава богу, что сработали правоохранительные органы, слава богу, ничего не загорелось. Лично для меня здесь все ясно. Очевидно, это намеренный, спланированный террористический акт. И скорее всего, в ближайшее время мы обнаружим роль украинских или западных спецслужб. Мы понимаем, для чего это делается», – сказал он.

    «Это лежит в том же контексте, в том же плане, что террористические акты против членов избирательных комиссий в новых регионах, которые также происходят. Как попытки предпринимают, с их осуществлением мы это видим, понимаем, ничего из этого не сработает», – добавил журналист.

    Напомним, в Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Попытки испортить ящики для голосования зафиксированы также в КЧР и в Югре. В Петербурге местная жительница по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Москве пожилая женщина подожгла бюллетень, находясь в кабинке для голосования.

    Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения избирательного законодательства, в том числе через соцсети и интернет-платформы.

    На ваш взгляд
    Скольких президентов России вы выбирали за свою жизнь?





    Результаты
    31 комментарий


    Коментарии (41)
    15 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах президента России превысила 23%

    ЦИК: Явка на выборах президента России составила 23,02%,

    ЦИК: Явка на выборах президента России превысила 23%
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Явка на выборах президента России к 15.52 мск первого дня голосования составила 23,02%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ.

    Отмечается, что к 15.32 мск первого дня голосования явка составляла 20,23%, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦИК сообщил, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 14:00 мск составила 8,95%.

    Коментарии (7)
    15 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Ани Лорак решила получить российское гражданство
    Ани Лорак решила получить российское гражданство
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Певица Ани Лорак, которая несколько лет выступает в России, решила получить российское гражданство, чтобы продолжить в свою карьеру в стране.

    Заявление на гражданство Лорак подала в феврале, пишет «StarHit» со ссылкой на окружение певицы. Сама артистка не стала комментировать свое решение.

    Напомним, Лорак родилась на Украине, после начала спецоперации она взяла творческую паузу, но позже вернулась на сцену.

    Ранее Лорак заподозрили в оказании помощи ВСУ, но затем сняли подозрения.

    Коментарии (36)
    15 марта 2024, 19:24 • Новости дня
    Путин назвал потери ВСУ при попытке прорыва на приграничные территории России

    Путин: Более 2,5 тыс. украинских военных пытались атаковать приграничные территории России

    Путин назвал потери ВСУ при попытке прорыва на приграничные территории России
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные пытались атаковать Россию с участием более 2,5 тыс. личного состава и 35 танков, но нигде успеха они не имели, сообщил российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

    «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Ранее Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России.

    Коментарии (24)
    15 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    Стало известно место похорон Александра Ширвиндта

    Газаров: Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

    Стало известно место похорон Александра Ширвиндта
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Похороны народного артиста России Александра Ширвиндта пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

    Церемония прощания с артистом состоится в Театре сатиры, дата и время пока не определены, рассказал Газаров, передает ТАСС.

    О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно в пятницу. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.

    Коментарии (4)
    16 марта 2024, 06:42 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» приговорен

    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» Андрея Ботикова получил 14 лет колонии

    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» приговорен
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Хорошевский райсуд Москвы приговорил Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве одного из создателей вакцины «Спутник V», ученого Андрея Ботикова, к 14 годам заключения, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    «Алексей Змановский признан виновным... Суд... окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 80 тыс. рублей, с ограничением свободы сроком на два года», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале пресс-службы столичных судов.

    Замановского признали виновным по ч. 1 ст. 105 (убийство), п. «г» ч. 3 ст. и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК (кража с банковского счета).

    Ранее сообщалось, что участвовавший в разработке вакцины «Спутник V» Андрей Ботиков был убит во время ссоры в собственной квартире в Москве. Ученого задушили ремнем.

    Ботиков работал старшим научным сотрудником в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, являлся соавтором патента на вакцину от COVID-19 «Спутник V».

    Коментарии (10)
    15 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт

    Военный эксперт Бартош: ВСУ пытается атаковать Белгородскую и Курскую области для отвлечения основных сил ВС РФ

    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ пытаются продемонстрировать Западу способность прорвать российскую границу. Именно поэтому они изменили тактику и перешли от попыток проникновения легкооснащенных ДРГ к применению тяжелой техники и вертолетов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны.

    «Командование ВСУ предпринимает попытки прорыва на российской границе. Противнику это необходимо для демонстрации Западу якобы такой возможности. Кроме того, так офис Зеленского хочет нивелировать тот негативный информационный эффект, который наблюдается на фоне продвижения наших войск», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Мы наблюдаем новый серьезный виток эскалации боевых действий на этом направлении. Если раньше противник ограничивался вылазками легкооснащенных диверсионных групп, то теперь он попытался задействовать тяжелую бронетехнику и вертолеты. Изменение тактики во многом обусловлено подготовленностью российской линии обороны на этом участке фронта», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, с военной точки зрения усиление войск для прорыва необходимо ВСУ для того, чтобы создать эффект серьезной опасности и отвлечь наши основные силы на других направлениях. Это позволило бы Украине создать условия, при которых Россия была бы вынуждена перебрасывать дополнительные группировки войск к приграничью», – подчеркивает он.

    «Однако вряд ли ВСУ смогут осуществить задуманное. Как следствие, ожидать открытия нового участка фронта я бы тоже не стал. Все же это отдельные попытки прорыва на конкретных локациях, еще и не столь многочисленные, как может показаться на первый взгляд. Достаточно посмотреть, сколько солдат и техники противник задействовал, например, на Харьковском направлении, чтобы понять, насколько ограниченные силы используют ВСУ в районе Белгородской и Курской областей», – резюмировал Бартош.

    Ранее Министерство обороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что в период с 12 по 14 марта украинские военные лишились 1,5 тыс. солдат. Кроме того, было ликвидировано 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Кроме того, министерство также поделилось деталями об одной из последних вылазок ВСУ вблизи Белгородской области. В четверг, около 16.30 мск, украинская ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на удалении одного километра от государственной границы.

    После этого противник попытался продвинуться в направлении села Козинка, где ему удалось занять несколько домов на окраине. Однако при попытке захода вглубь населенного пункта, бойцы ВСУ были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами авиации и применением управляемых бомб. Для исключения подхода резервов ВС РФ осуществили дистанционное минирование местности.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над селом полностью восстановлен. В районе блокирования ДРГ проведена зачистка.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

    Коментарии (11)
    15 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    В Дагестане мужчина расстрелял водителя, сбившего насмерть его ребенка

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Дагестане мужчина убил водителя, который сбил его 15-летнего сына.

    По данным Telegram-канала Baza, мужчина расстрелял виновного и его адвоката после слишком мягкого, по его мнению,  приговора возле здания Ногайского районного суда.

    Сообщается, что 22-летний парень в 2023 году сбил мальчика на мопеде, подросток погиб. Виновника ДТП приговорили к 1,5 года ограничения свободы, но мужчина остался недоволен решением суда. Он выстрелил в подсудимого и его адвоката, пишет «Московский комсомолец». Оба погибли не месте. Стрелявший был задержан.

    Коментарии (40)
    Главное
    Песков ответил на очередное оскорбление Байдена в адрес Путина
    Мосгоризбирком рассказал, что станет с испорченными бюллетенями
    Маск: США из-за Украины по глупости истощили свои запасы оружия
    В Италии раскритиковали встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине
    Американский журналист заявил о геноциде Киева против жителей Донбасса
    У самолета Boeing 737 в воздухе отвалилась обшивка
    В Крыму решили воспрепятствовать продаже «скифского золото» на черном рынке

    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

    Перейти в раздел

    У Трампа осталось последнее уязвимое место

    В жизни Дональда Трампа настала белая полоса. Он одерживает одну победу за другой – и, по мнению многих, практически гарантировал себе возвращение в Белый дом после выборов президента США в ноябре. Но не все так однозначно: у Трампа есть слабое место. У его конкурента Джо Байдена оно, впрочем, тоже есть – и ударить по нему способна Россия. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский план запугать россиян перед выборами провалился

    В России с пятницы по воскресенье проходят выборы президента. По итогам первого дня голосования сразу несколько регионов показали высокие результаты по явке: среди них в том числе дальневосточники и новые регионы. По мнению экспертов, несмотря на попытки противников России осложнить проведение выборов с помощью боевых действий, терактов и поджогов, их план провалился. Подробности

    Перейти в раздел

    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию

    «Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится», заявляет французский лидер Макрон. Он утверждает, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако с точки зрения других французских политиков, Макрон «принимает французов за идиотов». Потому что никаких реальных интересов Франции на Украине нет. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    • Марк Лешкевич Марк Лешкевич
      Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

      Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.

      7 комментариев
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Турция противостоит Франции в интересах России

      Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

      6 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Европейская агрессивность ударит по самой Европе

      Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

      11 комментариев
    Перейти в раздел

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............