Эксперт: Для жителей новых регионов участие в голосовании – это праздник

Политолог Данилин: Участием в выборах жители новых регионов демонстрируют свою благодарность и поддержку России

Tекст: Андрей Резчиков

«В новых регионах есть опыт общенародного голосования, в прошлый избирательный цикл была избрана власть на местах. Уже тогда было очевидно, что высокая явка для них как отдушина, возможность показать, что жизнь продолжается и нормализуется», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«То, что по итогам первого дня голосования на выборах президента России явка в ДНР составила почти 70% – это демонстрация воли к нормализации жизни региона несмотря на провокации Украины и ведущиеся боевые действия, – продолжил эксперт. – Прошедшие в 2023 году в новых регионах выборы научили работать местные избиркомы. Сегодня процесс голосования организован таким образом, чтобы как можно больше людей могли проголосовать досрочно, чтобы не создавать столпотворений на участках. Все эти усилия приводят к тому, что жители новых регионов хотят продемонстрировать свою благодарность и поддержку, консолидацию вокруг лидера и флага».

Данилин подчеркнул, что для многих жителей новых регионов участие в голосовании стало праздником. «Это праздник и для многих избирателей в других регионах страны. Делить нас неправильно. Регионы новые, но люди там такие же, как и мы», – подчеркнул спикер.

Политолог отметил высокий уровень обеспечения безопасности процесса голосования. «Даже обстрелы в Херсонской области никак не повлияли на волю избирателей прийти на избирательные участки. Новые регионы интегрировались в правовое, политическое и ментальное пространство России. Сейчас они демонстрируют это своим активным участием в голосовании», – считает Данилин.

Новые регионы России – Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области – впервые участвуют в выборах главы государства. По итогам первого дня голосования явка в ДНР составила 69,28%, в Херсонской области – 68,66%, в Запорожской области – 55%, а в ЛНР – 36,02%. Такие данные привел председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Однако в Запорожской области проходит только подомовой обход, а обычное голосование состоится в воскресенье. В ДНР открыт 626 стационарный избирательный участок, В ЛНР – 451 участок. В Херсонской области – 61 участок. Более половины избирателей Донецкой народной республики проголосовали досрочно.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.