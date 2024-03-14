Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО

Tекст: Кристина Цыцура

Он отметил, что новые поставки нужны прямо сейчас, так как «каждый день задержки отразится на поле боя», передает ТАСС.

Столтенберг добавил, что расположенные в Европе страны НАТО и Канада в 2024 году инвестируют в оборону 470 млрд долларов, что составит 2% от их суммарного ВВП.

Ранее премьеры Эстонии и Латвии не исключили отправки войск на Украину.