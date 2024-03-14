В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.4 комментария
Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО
Страны НАТО предоставили Украине 99% всей военной помощи, но Киеву необходимы еще снаряды, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он отметил, что новые поставки нужны прямо сейчас, так как «каждый день задержки отразится на поле боя», передает ТАСС.
Столтенберг добавил, что расположенные в Европе страны НАТО и Канада в 2024 году инвестируют в оборону 470 млрд долларов, что составит 2% от их суммарного ВВП.
Ранее премьеры Эстонии и Латвии не исключили отправки войск на Украину.