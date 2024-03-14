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    Глеб Простаков Глеб Простаков Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Не надо придумывать новое украинство

    Историю Украины и украиноведение нужно вымести поганой метлой из школ и вузов. Их надо заменить обычным краеведением, благодаря которому люди будут знать свой регион и чувствовать его неразрывную связь с остальной Россией. А вот что делать с украинским языком и литературой?

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    Владимир Можегов Владимир Можегов На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа

    Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.

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    14 марта 2024, 09:57 • Новости дня

    В подконтрольном Киеву городе Херсоне повреждена припортовая инфраструктура

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Припортовая инфраструктура получила повреждения в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, произошли попадания в припортовую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Подробностей не приводится.

    Ранее взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.

    13 марта 2024, 11:07 • Новости дня
    Российские штурмовики провели «дерзкий рейд» на правом берегу Днепра у Антоновского моста
    Российские штурмовики провели «дерзкий рейд» на правом берегу Днепра у Антоновского моста
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» прошлой ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что российские морпехи и десантники высадились с плавсредств у основания Антоновского моста, на что противнику не удалось вовремя среагировать.

    Российские силы уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, сообщил губернатор.

    Также уничтожены пункты наблюдения и связи.

    Ранее на этой неделе Сальдо сообщил, что в русле реки Днепр пресечена провокация украинских военных, ВС России уничтожили выведенный туда украинской стороной буксир.

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    13 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе попытки прорыва на территорию приграничных российских регионов потеряли до 250 человек, сообщило Министерство обороны.

    Потери украинской стороны при попытке прорыва в Белгородской и Курской областях составили до 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также боевики потеряли американскую гаубицу М777, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и САУ «Нона».

    Ранее ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков.

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    13 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Харьковской области, сообщило Министерство обороны в среду.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили этот американский ЗРК на позиции в Харьковской области, а также два вертолета Ми-8 украинских воздушных сил у Новопавловки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражен цех по ремонту вооружения и военной техники у поселка Балаклея в Харьковской области.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты у Степового (Запорожская область), Никополя (Днепропетровская область), Бериславы и Тягинки (Херсонская область).

    Украинская сторона потеряла до 30 человек, две машины, артиллерийскую систему М777, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, четыре снаряда РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град» и три французских управляемых авиабомбы Hammer.

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    13 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    Минченко объяснил требование Путина к переговорам по Украине

    Политолог Минченко: Переговоры по Украине затронут всю систему европейской безопасности

    Минченко объяснил требование Путина к переговорам по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Президент России Владимир Путин снова подчеркнул, что Москва готова к переговорам. Однако он справедливо отметил, что Западу верить нельзя. Поэтому любой договор по конфликту должен касаться всей системы европейской безопасности с обязательствами США и ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин заявил о том, что на Западе люди «поумнее» задумываются о возобновлении переговоров с Москвой.

    «Я не думаю, что президент имеет в виду конкретные персоналии. Вероятно, речь шла о части американских элит. В частности, это могут быть некоторые чиновники Госдепа, такие как Блинкен. Однако не исключаю, что среди европейцев такие люди тоже могут быть, так как ЕС и США давно действуют в рамках единой стратегии», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Западные аналитики отмечают, что ВСУ испытывают проблемы с численностью личного состава, а также со снарядами. Поэтому у американцев возникла идея заморозить конфликт и использовать это время для перевооружения Украины, а также перезапуска военно-промышленного комплекса США и ЕС», – отмечает он.

    «Путин снова показал готовность России к переговорам. При этом он совершенно справедливо отметил, что Западу доверять нельзя. У нас уже есть печальный опыт Минских соглашений. Поэтому полагаю, что если какой-то диалог и будет, то без прекращения огня, чтобы Украина и ее покровители не использовали передышку для усиления ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Но все равно остается очень сложный вопрос, как не допустить обмана со стороны Запада. Сейчас необходим диалог не только по Украине, а по всей системе европейской безопасности. Поэтому, скорее всего, в результате будет выстраиваться сложная система договоров, которая закрепит в том числе обязательства ЕС и США», – поясняет эксперт.

    «Кроме того, необходимо отметить, что Путин пренебрежительно высказался о Зеленском, хотя и сделал это не напрямую. Для России он превратился в токсичного политика, которого не воспринимают в качестве партнера для серьезного разговора. Однако из-за отмены выборов президента на Украине не очень понятен механизм замены Зеленского», – акцентирует он.

    «Вся эта ситуация в очередной раз поднимает вопрос легитимности киевской власти. Вполне вероятно, что Москва захочет поставить под сомнение законность дальнейшего пребывания Зеленского на должности. Особенно это может быть актуально в условиях потенциального непризнания Западом президентских выборов в России», – резюмировал Минченко.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова к переговорам по Украине, основанных на реалиях на земле, а не на «каких-то «хотелках» после применения психотропных средств». По его мнению, это должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности», а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Также Путин отметил, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации». Однако он добавил, что «это опасные люди».

    «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне, в чем заключалось? Сыт, пьян и нос в табаке. Да? Вот с такими людьми проще, когда сыт, пьян, то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине. Неважно, с такими проще, а с умными сложнее – они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего, они будут выбрасывать всякие свои «хотелки» под видом «морковки» для нас», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    Кроме того, на вопрос о возможности «честного договора» с Западом глава государства заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть. Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», –подчеркнул Путин.

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    14 марта 2024, 04:23 • Новости дня
    Украинские беспилотники упали и сдетонировали в Белгородской области
    Украинские беспилотники упали и сдетонировали в Белгородской области
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Два украинских беспилотника самолетного типа упали и сдетонировали в поселке Прохоровка никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в Telegram, из-за первого взрыва «выбило окна и посекло фасад» в частном доме, где никто не проживал, загорелась кровля. Второй БПЛА упал рядом и повредил соседний частный жилой дом.

    Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курске и Курском районе.

    Напомним, главк МЧС по Белгородской области объявил о ракетной опасности. Старовойт сообщил об опасности атаки беспилотников в Курской области.

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    13 марта 2024, 22:56 • Новости дня
    Боевики «Азова» пожаловались на сверхсложную ситуацию на Авдеевском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Боевая обстановка на Авдеевском направлении остается сверхсложной, заявили представители третьей отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

    Третья ошбр ВСУ создана на основе националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), передает ТАСС.

    Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил сложность обстановки для украинских войск почти на всей линии боевого соприкосновения.

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    13 марта 2024, 23:25 • Новости дня
    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии указаний на угрозу использования Россией ЯО на Украине

    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя интервью российского лидера Владимира Путина, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие на Украине.

    Жан-Пьер сказала, что нет «реальных причин корректировать готовность ядерных сил» США. Она сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован об интервью Путина, передает РИА «Новости».

    При этом Жан-Пьер подтвердила, что США понимают – Путин в ходе интервью «цитировал российскую ядерную доктрину», когда ему был задан соответствующий вопрос. Однако, по словам Жан-Пьер, «российская ядерная риторика» якобы «была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта».

    Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Он также указал, что Россия готова применять «любое оружие», если стоит вопрос «о существовании российского государства». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии». При этом Путин сказал, что необходимости применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было.

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    14 марта 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ: В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Санкт-Петербурге задержали членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим в РФ), курируемого Главным управлением разведки МО Украины, которые собирались отправить в зону проведения спецоперации груз с отравленной гуманитарной помощью, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В сообщении говорится, что в состав ячейки входили четверо жителей города, которые придерживаются праворадикальной идеологии. Они собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в зону СВО в качестве гумпомощи жителям новых регионов России, передает ТАСС.

    Кроме того, задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения и транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры. Эта информация могла использоваться для последующей организации терактов.

    Члены террористической группы задержаны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая предусматривает от десяти до 20 лет лишения свободы.

    Накануне в Ростовской области задержали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело.

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    14 марта 2024, 02:18 • Новости дня
    Партия Зеленского согласовала проект закона о мобилизации на Украине

    Партия Зеленского согласовала окончательную версию законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине

    Партия Зеленского согласовала проект закона о мобилизации на Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Окончательная версия законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине согласована представителями правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде, сообщают украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленных членов фракции.

    Украинские СМИ пишут, что за согласованную версию «готова проголосовать коалиция». Сообщается, что проект закона внесут на рассмотрение «в ближайшие дни». Окончательно его могут принять «на ближайшем сессионном заседании». «Готовы принять в целом», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Напомним, прежние попытки принять скандальный законопроект об усиленной мобилизации провалились. Высказывалось предположение, что данный вопрос стал для президента Украины Владимира Зеленского способом снизить популярность Валерия Залужного, занимавшего пост главкома ВСУ.

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    14 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине, участвуя в выборах, подают пример всем россиянам, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии выборов отметил, что «голосовать будут и наши бойцы на фронте», которые «проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну». По его словам, «участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Президент также подчеркнул, что жители новых регионов России хорошо понимают важность участия в выборах, они «в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией». На выборах президента им тоже нужно будет сделать свой выбор, сказал Путин.

    Он выразил уверенность, что граждане России осознают, «какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах». Он призвал россиян «быть сплоченными и уверенными в себе», чтобы «успешно преодолевать трудности».

    Как отметил Путин, граждане России продемонстрировали, что «умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости».

    «У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас», – сказал президент.

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    13 марта 2024, 23:48 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Белгородскую область

    ВСУ обстреляли поселок Горьковский в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины обстреливают поселок Горьковский в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода.

    Мэрия в Telegram призвала жителей «спуститься в подвал (укрытие)».

    Напомним, в среду глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области зафиксировано 320 прилетов снарядов ВСУ за сутки.

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    13 марта 2024, 23:58 • Новости дня
    Замглавы МИД Галузин обсудил в Анкаре украинский кризис

    Заместители министров иностранных дел России и Турции Галузин и Ачкапар обсудили в Анкаре украинский кризис

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы МИД России Михаил Галузин встретился в Анкаре с заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Ачкапаром, обсудив с ним украинский кризис, сообщило российское министерство.

    Как сообщается на сайте МИД России, стороны обсудили перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Россия подчеркнула, что возглавляемый США «коллективный Запад» должен прекратить накачивать Украину оружием.

    Также Москва указала на необходимость отказа Киева от «самозапрета на переговоры с Россией». Кроме того, Галузин подчеркнул, что Украина должна «трезво воспринимать новые геополитические реалии».

    Обсуждались вопросы двусторонней повестки в связи с дальнейшим «углублением сотрудничества и конструктивного диалога между Москвой и Анкарой».

    Галузин и Ачкапар «сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье». Было заявлено о «важности процесса нормализации армяно-азербайджанских связей». Способствовать этому, по мнению участников переговоров, нужно «прежде всего в рамках региональных форматов».

    Также были «даны оценки взаимодействию со странами Центральной Азии». Москва указала на «высокую динамику партнерства с государствами региона».

    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова провести мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине, в котором примет участие Россия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «не видит представителей России на таком саммите».

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    13 марта 2024, 16:25 • Новости дня
    Политолог: Конкурс «Лидеры России» по-новому открыл для россиян феномен социальных лифтов

    Политолог Майоров: Конкурс «Лидеры России» объединил людей, готовых направлять энергию на благо страны

    Политолог: Конкурс «Лидеры России» по-новому открыл для россиян феномен социальных лифтов
    @ Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Открытая поддержка президентом дает понятный сигнал всем уровням власти – они могут доверять победителям конкурса «Лидеры России» , приглашать их на самые ответственные позиции. Это относится и к ветеранам СВО, для которых подобные конкурсы открывают дополнительные карьерные и социальные возможности, сказал политолог Арсений Майоров. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

    «Проект «Лидеры России» не только стал демонстрацией того, что кадровая система в нашей стране может развиваться через новые и гибкие форматы, но и по-новому открыть для многих феномен социальных лифтов. Конкурс активизировал дискуссию о возможностях карьерного роста граждан и привлек к ней внимание широкой общественности. Это можно назвать успехом», – сказал Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ.

    «Встреча победителей конкурса с президентом продемонстрировала, что они получили наивысшее признание и кратно повысили свой профессиональный статус, заслужив доверие со стороны главы государства. Было показано, что проект действительно смог не только отобрать лучших из лучших, но и объединить людей, готовых направлять свою энергию на благо страны», – отмечает он.

    «Кроме того, такая открытая поддержка президента дает понятный сигнал всем уровням власти – они могут доверять победителям проекта «Лидеры России», приглашать их на самые ответственные позиции. Это относится и к ветеранам СВО, для которых подобные конкурсы открывают дополнительные карьерные и социальные возможности. Учитывая их уникальный и довольно специфический опыт, эти люди при должном сопровождении могут привнести много полезного в практику управления и принятия решений», – акцентирует эксперт.

    «Так, запущенная программа «Время героев» решит сразу две задачи. С одной стороны, она укрепит систему государственного управления людьми с уникальным опытом. С другой – помогает ветеранам СВО оперативно вернуться к обычной жизни и найти себя на гражданской службе», – поясняет он.

    «Уверен, что богатый опыт «Лидеров России» позволит сделать новую программу «Время героев» крайне содержательной и полезной. У страны же появится поколение уникальных управленцев, навыки которых помогут решать самые сложные задачи», – резюмировал Майоров.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Глава государства высоко оценил работу кадрового конкурса, назвав его «крутым».

    «Должен сказать, что это уже пятый у нас выпуск, за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всем мире, наверное. Это круто», – подчеркнул президент.

    Владимир Путин также отметил кадровую программу «Время героев» для участников СВО. По его словам, уже свыше 30 тыс. человек подали заявки на участие в ней. Президент указал, что благодаря этой инициативе бойцы специальной военной операции смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

    Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Проводится с 2017 года по поручению президента с целью поиска перспективных руководителей нового поколения и дальнейшей поддержки их профессионального роста. Сама церемония награждения победителей пятого сезона состоялась 25 февраля в Москве: ими стали 102 управленца из 31 региона России и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии.

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    13 марта 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков переадресовал в МИД вопрос о гражданах Непала в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Вопрос о нахождении в зоне спецоперации граждан Непала не является темой администрации президента России, его следует адресовать внешнеполитическому ведомству, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что на контакты на высшем уровне запроса от Непала не было, передает ТАСС.

    В декабре сообщалось, что правительство Непала попросило Россию вернуть тела граждан, принимавших участие в спецоперации на Украине в составе ВС России.

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    14 марта 2024, 03:57 • Новости дня
    Ракетную опасность и угрозу БПЛА объявили в Белгородской и Курской областях
    Ракетную опасность и угрозу БПЛА объявили в Белгородской и Курской областях
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Главк МЧС по Белгородской области объявил о ракетной опасности. Губернатор Роман Старовойт сообщил об опасности атаки беспилотников в Курской области.

    В МЧС со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщили в Telegram, что ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области.

    Старовойт сообщил в Telegram, что в Курской области ПВО готова к «отражению возможной атаки».

    Напомним, за последние дни средствами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены десятки украинских беспилотников. Президент России Владимир Путин заявил, что действия Киева связаны с желанием помешать президентским выборам в России.

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    Кто удерживает Украину от вторжения в Приднестровье

    Молдавия усиливает давление на Приднестровье, а власти непризнанной республики дают понять, что в полной мере рассчитывают на поддержку Москвы. Уже высказываются опасения, что на населенный в значительной мере российскими гражданами регион может напасть и Украина. Почему она не сделала этого до сих пор? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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