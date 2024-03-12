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    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    26 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Гибридную войну с Россией Запад ведет 500 лет

    Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему в школах надо изучать философию

    Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.

    23 комментария
    12 марта 2024, 11:20 • Новости дня

    Стало известно о взрывах в Херсоне

    «Общественное»: В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает во вторник украинский канал «Общественное».

    Как говорится в сообщении телеканала, взрывы слышны в Херсоне, при этом официального подтверждения этому нет, воздушная тревога в регионе не объявлялась, передает РИА «Новости».

    Ранее подпольщики навели российскую артиллерию на расположение СБУ в Херсоне.

    10 марта 2024, 07:44 • Новости дня
    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным

    Forbes заявил, что члены экипажа пораженных на Украине ЗРК Patriot «почти наверняка погибли»

    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, обозреватель Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».

    Экс отметил, что «две пусковые установки Patriot взорвались», вооруженные силы Украины «в результате одной катастрофы» лишились до 13% пусковых установок Patriot. По его словам, обнаружить и одним ударом уничтожить ЗРК российским войскам удалось благодаря настойчивости операторов беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.


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    9 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину

    Politico заявила о создании Францией альянса стран, готовых отправить западных военных на Украину

    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция создает альянс государств, которые «потенциально готовы» отправить западных военных на Украину, пишут СМИ.

    Как заявила Politico, это углубляет противостояние Франции с «более осторожным Берлином». Хотя после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона большинство стран ЕС подчеркнули, что не планируют направлять военных на Украину, Эстония, Латвия и Литва «гораздо более открыты для этой идеи», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

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    11 марта 2024, 18:57 • Новости дня
    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО

    Эксперт Крапивник: ВС России могли уничтожить около 30 бойцов из стран НАТО вместе с ЗРК Patriot

    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Больше трех десятков военных НАТО, в том числе из Германии и Британии, могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot в районе Покровска, они обслуживали установки, сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

    Военный эксперт объяснил, что обычно для обслуживания двух пусковых установок ЗРК Patriot необходимо от 20 до 30 человек, при этом, с большой долей вероятности, уничтоженные комплексы обслуживали военные США, пишет «Московский комсомолец».

    Крапивник не исключил, что на месте были и военные из других стран НАТО. По его словам, ЗРК Patriot эксплуатируются немцами. Есть также вероятность, что там были и военные из Британии.

    Ранее обозреватель Дэвид Экс, комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли». Украинские военные эксперты допустили, что уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в ДНР произошло из-за предательства.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.

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    9 марта 2024, 12:15 • Новости дня
    Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе

    Аналитик Меркурис: Зеленский случайно раскрыл местоположение базы в Одессе

    Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский приехал на секретную базу, где вручил награды операторам морских беспилотников ВСУ, и раскрыл координаты военного объекта, рассказал британский аналитик Александр Меркурис американскому журналисту Алексу Христофорову.

    Меркурис заявил, российские военные отслеживали передвижение Владимира Зеленского, узнали местонахождение базы, после чего нанесли удар по ней, передает канал «360».

    Аналитик предположил, что на Западе серьезно отреагируют, если узнают, что поведение Зеленского поставило под угрозу секретность военного объекта.

    Напомним, Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

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    9 марта 2024, 15:30 • Новости дня
    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд

    Бывший разведчик США Риттер: Нуланд вошла в конфронтацию с Белым домом по Украине

    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост из-за принципиальных разногласий с курсом Белого дома по Украине, она далеко зашла, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

    Разведчик рассказал, что ее вызвали на ковер и приказали прекратить риторику, которая идет вразрез с нынешними возможностями и потребностями Вашингтона. По словам Риттера, в администрации Байдена стали понимать, что видение Нуланд по Украине не соответствует реальности, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Нуланд «далеко зашла», она заверяла Запад, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Киеву, склоняла союзников Украины делать резкие заявления в адрес России. Разведчик считает, что в США понимают, что Украина на грани краха, и Вашингтон почти в состоянии военного конфликта с Россией, но в США этого не хотят.

    Ранее стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Нуланд привели к возобновлению конфронтации Вашингтона и Москвы.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена. Кроме того, она назвала отставку Нуланд следствием «раздрая» между США и Украиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться сменщика Нуланд.

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    10 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине

    Sunday Times сообщила о тайном визите Джонсона в Венесуэлу для обсуждения Украины

    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В феврале экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон тайно посетил Каракас для обсуждения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро конфликта на Украине, сообщают СМИ.

    Джонсон из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете прилетел в Каракас и пробыл там менее суток. Визит состоялся на фоне слухов о возможных поставках Венесуэлой оружия и военной техники России, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Также Джонсон и Мадуро обсудили возможность нормализации отношений Венесуэлы с Великобританией – сейчас Лондон не признает легитимность правительства Мадуро. Sunday Times пишет, что речь шла о «честных и справедливых» выборах в Венесуэле и деэскалации напряженности с Гайаной.

    Представители Джонсона заявили, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон был в курсе визита. Также Джонсон общался с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком. Источники в Форин-оффисе указали, что Джонсон, которому не требовалось разрешение для неофициальной поездки, оповестил Кэмерона уже по пути в Каракас.

    Нет информации о том, кто был инициатором встречи. Визит был оплачен из личных средств Джонсона. Источники заявили, что Джонсон все еще считает Мадуро «нарушителем прав человека». Сообщается, что Джонсон продвигал повестку президента Украины Владимира Зеленского. Через несколько дней после поездки в Венесуэлу Джонсон посетил Киев, где встретился с Зеленским.

    В феврале Мадуро заявил, что Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине. Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

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    10 марта 2024, 15:47 • Новости дня
    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных

    RT: БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от украинского БПЛА

    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от вражеского дрона, сообщили СМИ.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, беспилотник ВСУ засекли на Южно-Донецком направлении и отправили навстречу ему дрон с тепловизором соединения Балтфлота.

    Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, российский дрон протаранил его.

    Ранее беспилотник ЗВО протаранил украинский дрон «Баба Яга» на Купянском направлении.

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    10 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии

    Политолог Федор Лукьянов: Макрон «играет на нервах» Германии и Италии

    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Эммануэль Макрон своими заявлениями о планах ввести войска на Украину пытался «сыграть на нервах» России, то у него ничего не вышло. Вместо этого он вызвал нервозность в Италии и Германии, а также запутал ситуацию в НАТО. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно о планах трех стран вступить в альянс с Парижем для отправки военных в зону СВО.

    «Противоречивая риторика Франции относительно потенциального ввода западных войск на Украину выглядит как некая попытка «сыграть на нервах». Другое дело, что не очень понятно, на чьих именно нервах играет Макрон», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Дело в том, что вся эта история больше нервирует союзников Парижа. И прежде всего речь идет о Германии и Италии. Министр обороны последней довольно резко высказался на этот счет. Если же Макрон пытался направить свое обращение на Россию и таким образом надавить на Москву, то он достиг обратного эффекта», – считает собеседник.

    «На деле мы видим, как ситуация в НАТО лишь больше запутывается. Пока складывается впечатление, что это инициатива отдельной страны, которая действует из какого-то своего представления о целях и собственных интересах», – полагает эксперт.

    «Что же касается государств, традиционно нацеленных на противодействие России, здесь ничего не меняется. Просто у них появился перед глазами радикально настроенный «старший товарищ», которого, разумеется, надо тут же поддержать. Другое дело, что Литва, Латвия и Эстония – это не те военные потенциалы, участие которых обеспечит существенное преимущество», – уверен Лукьянов.

    Ранее издание Politico сообщило о готовности Латвии, Эстонии и Литвы присоединиться к Франции в случае, если та решит отправить военных на Украину. При этом авторы публикации отмечают – Париж намерен создать альянс из «потенциально готовых» государств. Такие действия якобы продолжают углублять разногласия с «более осторожным Берлином».

    В Италии также говорят о печальных последствиях, которых не удастся избежать в случае отправки западного военного контингента на Украину. Так, министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил, что Франция и Польша не могут говорить от имени всех членов НАТО, а вмешательство альянса в боевые действия на Украине «сотрет путь к дипломатии».

    Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.

    Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.

    Позднее французский лидер уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.

    Вскоре после этого национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партий.

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    9 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска

    ВС России уничтожили «Искандером» С-300 ВСУ возле Покровска

    Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска

    Tекст: Вера Басилая

    Ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в районе Покровска Донецкой народной республики, сообщили в Министерстве обороны России.

    На кадрах видео, снятом российским дроном-разведчиком и  опубликованном Минобороны, показаны машины украинского комплекса вдоль лесопосадки.

    В результате точного удара ОТРК «Искандер» позиция зенитной ракетной системы ВСУ была уничтожена. Взрыв сопровождается характерным разлетом «огненных шаров» от сдетонировавших ракет украинского С-300, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало видео с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.

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    11 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Под Авдеевкой уничтожили еще один Аbrams

    Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России уничтожили под Авдеевкой танк Abrams

    Под Авдеевкой уничтожили еще один Аbrams
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы уничтожили под Авдеевкой еще один американский танк M1 Abrams, поставленный вооруженным силам Украины, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский в своем Telegram-канале уточнил, что танк уничтожили из противотанкового оружия вблизи поселка Бердычи.

    Ранее поступили сообщения об уничтожении по крайней мере четырех других танков Abrams в зоне конфликта на Украине. Так, 6 марта стало известно, что российские военные с первого выстрела подбили Abrams на Авдеевском направлении. За день до этого у поселка Бердычи уничтожили третий по счету американский танк.

    Второй Abrams был поражен российскими дронами «Упырь». А 1 марта стало известно об уничтожении самого первого американского танка, поставленного ВСУ.

    Как отмечал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams, которые русские уничтожают.

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    11 марта 2024, 13:21 • Новости дня
    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готовит «серьезную операцию в Крыму», все действия в районе Черного моря связаны стратегическим замыслом, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Глава ГУР заявил, что Украина в Черном море готовится к операции в Крыму. По сообщениям украинской военной разведки, одним стратегическим замыслом связаны попытки ВСУ атаковать левый берег Днепра в Херсонской области, передает ТАСС.

    Между тем в эфире украинских телеканалов показали фильм об «успехах» ВСУ и операциях военной разведки в Херсонской области и в Черном море.

    Ранее о готовящемся новом контрнаступлении Украины в конце февраля заявил в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский. Он отметил, что будет развивать «успех в Черном море», а также, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов.

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    9 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    ВС России продвинулись на Донецком направлении

    ВС России продвинулись на Донецком направлении, ВСУ потеряли более 300 человек

    ВС России продвинулись на Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ около Белогоровки ЛНР, Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным Минобороны в Telegram-канале, у Новомихайловки в ДНР отражены две контратаки штурмовых групп31-й механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 300 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20 и ЗРК «Стрела-10».

    Также на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили две контратаки бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области, нанесено поражение живой силе и технике противника рядом с Табаевкой Харьковской области и Тернами ДНР. Потери ВСУ – до 30 военнослужащих, самоходная артустановка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    В то же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ поблизости от Очеретино, Новоселовки Первой, Торецка и Новогродовки ДНР. Отражены две атаки противника рядом с Дружбой и Шумами, а также семь контратак бригад ВСУ в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки, Петровского и Северного ДНР.

    Противник потерял до 450 военнослужащих, три машины пехоты, две бронемашины, поражены: артиллерийская система М777, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ около Ровнополя и Водяного ДНР, а также отразили атаку противника у Владимировки ДНР. Потери ВСУ – свыше 140 военнослужащих, американский бронетранспортер Stryker.

    Кроме того, поражены две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка Caesar», противотанковая пушка «Рапира», а также станция РЭБ «Нота».

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Работино, Новопокровки, Жеребянок Запорожской области и Никополя Днепропетровской области. Потери противника – до 55 военнослужащих, гаубица Д-30 и станция РЭБ «Хортица».

    Всего авиацией, беспилотникаами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены ЗРК С-300 под Покровском ДНР, склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления БПЛА 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Степового Запорожской области, живая сила и техника ВСУ в 127 районах.

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    11 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Украина решила построить три оборонительные линии как у России

    Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий

    Украина решила построить три оборонительные линии как у России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала строительство трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. километров, сообщил в понедельник Владимир Зеленский.

    В своем Telegram-канале Зеленский написал по итогам проведения ставки с военными, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о темпах строительства новых оборонных рубежей. По его словам, начато строительство укреплений в три полосы протяженностью 2 тыс. км, передает РИА «Новости».

    Американские СМИ сообщали, что ВСУ, памятуя о том, как во время контрнаступления в 2023 году «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, которую было практически невозможно преодолеть, стремятся построить подобную систему укреплений.

    Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрнаступательным действиям.

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    10 марта 2024, 03:25 • Новости дня
    Суд на Украине впервые отобрал квартиру у пенсионерки за «сепаратизм»

    Суд в Виннице постановил отобрать квартиру у 80-летней пенсионерки за поддержку России

    Tекст: Антон Антонов

    За поддержку России суд в Виннице заочно приговорил 80-летнюю пенсионерку Аллу Стадницкую к четырем годам лишения свободы, а также отобрал у нее квартиру, сообщили украинские СМИ.

    Бывшая учительница еще до российской специальной военной операции на Украине уехала к дочери в Россию. В России пенсионерка стала публиковать в интернете сообщения политического содержания. Соседи рассказали, что Стадницкая, проживая в Виннице, также не скрывала пророссийскую позицию, пишет «Московский комсомолец».

    СБУ заявила, что Стадницкая в соцсети «Одноклассники» призвала главу российского государства Владимира Путина спасти «бандеровскую Украину» и ставила лайки враждебным киевскому режиму сообщениям, передает РЕН ТВ.

    Приговор вступит в силу в течение месяца, если не будет подана апелляция. Стадницкая десятки лет преподавала в винницкой школе физику. Ее квартиру хотят передать кому-то из украинских военных. В материалах украинских СМИ также отмечается, что подобноение решение украинскими судами выносится впервые. Также в материалах дела фигурирют обвинения пенсионерки в «сепаратизме».

    В феврале на Украине певца и депутата Госдумы Дениса Майданова осудили на 15 лет с конфискацией имущества за песню «Сарматушка».

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    9 марта 2024, 12:33 • Новости дня
    На Украине сказали, чем закончится для Залужного отправка в Лондон

    Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный уже никогда не будет в политике в случае отправки послом в Лондон

    На Украине сказали, чем закончится для Залужного отправка в Лондон
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Принятие бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным предложения президента Украины Владимира Зеленского о его назначении послом в Великобританию полностью лишит его политической субъектности, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По словам Соскина, на Украине ждут, что Залужный выступит на пресс-конференции и публично обозначит свою позицию по поводу диктаторской манеры управления Зеленского. Он считает, что бывший главком ВСУ должен созвать своих ближайших соратников и заявить свою позицию, передает РИА «Новости».

    Аналитик отметил, что Залужному не хватает политического опыта и соответствующих знаний, но он «быстро обучаем», однако, если он уедет послом в Лондон, то его никогда не будет в политическом или в другом измерении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому.

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