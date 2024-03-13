Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.13 комментариев
Грузия поблагодарила Швейцарию за посредничество в отношениях с Россией
Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, находящийся с официальным визитом в Швейцарии, во время встреч на высшем уровне, поблагодарил власти этой страны за посреднические усилия в отношениях с Россией. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель парламента заявил, что «поддержка Швейцарии позволяет Грузии в условиях сложной ситуации в регионе и многочисленных вызовов сохранять стабильность и мир», сообщили грузинские СМИ в среду.
«Мы благодарим Швейцарию за медиацию в Женевском формате», – сказал он. Женевский формат проводится после войны 2008 года с участием международных посредников.
Грузия на днях сменила своего представителя по России – вместо Зураба Абашидзе, который стал советником премьер-министра, этот пост занял Георгий Каджая, который в течение четырех лет возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поручил ему продолжать проведение прагматичной, ориентированной на соблюдение национальных интересов страны политики.
Грузия после войны-2008 разорвала дипломатические отношения с Россией. Женевские переговоры – единственная площадка, где стороны обсуждают вопросы политического плана и безопасности.