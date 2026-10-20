Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.2 комментария
Забивший до смерти прохожего калужский подросток оказался бойцом единоборств
Несовершеннолетний житель Калуги, избивший до смерти прохожего, занимался единоборствами, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по Калужской области Михаил Сикулин.
В Калуге 15-летний юноша после словесной перепалки жестоко избил 46-летнего мужчину, который позже скончался в больнице, передает
«Подросток занимался единоборствами. Свои навыки он, к сожалению, применил не по назначению. В клубах единоборств учат уважению к старшим, терпимости», – заявил Сикулин РИА «Новости».
Отмечается, что 15-летний юноша после словесной перепалки жестоко избил 46-летнего мужчину, который позже скончался в больнице.
По словам представителя ведомства, появившаяся в некоторых средствах массовой информации новость о том, что нападавший является мигрантом, не соответствует действительности.
Инцидент произошел 3 октября из-за малозначительного повода. Приятели юноши стояли в стороне и просто наблюдали за избиением. Молодому человеку предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому происшествию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Приморье подросток получил срок за убийство в новогоднюю ночь. Весной на Урале несовершеннолетнего осудили на шесть лет за хулиганское убийство незнакомой женщины. В Челябинске трое подростков избили мужчину до смерти.