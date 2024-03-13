Адвокат: На Тарасову могут завести дело после слов о тренере Валиевой

Адвокат Калинов: На Тарасову могут завести дело после слов о тренере Валиевой

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело могут возбудить по статье «Клевета с использованием средств массовой информации или совершенная в публичном выступлении», по нему фигуранту грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до двух лет, сказал Калинов «Газете.Ru».

Он добавил, что лишение свободы Тарасовой не грозит, даже если суд признает тренера виновным, то «все обойдется минимальным штрафом».

По мнению юриста, у тренера Этери Тутберидзе, обвинившей Тарасову в клевете, «нет шансов» подать иск на коллегу и дело не заведут.

Калинов добавил, что Тарасова лишь высказывает свою позицию о том, как препарат мог оказаться в организме спортсмена, это «никаким образом не портит честь и достоинство какого-то конкретного человека».

Он добавил, что в словах Тарасовой нет состава преступления и не нарушается деловая репутация другого человека.

Напомним, Тутберидзе назвала слова Тарасовой «клеветой» и потребовала публичных извинений.

Тарасова признавалась, что на месте Тутберидзе взяла бы на себя вину в допинговом деле фигуристки, сказав, «что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка». Позднее Тарасова раскритиковала публикацию жены двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсера Яны Рудковской о Тутберидзе.