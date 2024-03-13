В ООН назвали эскалацию в Газе «войной против детей»

В ООН сообщили, что в Газе за четыре месяца убито больше детей, чем за четыре года войн по всему миру

Tекст: Антон Антонов

Лаззарини в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) назвал эскалацию в Газе «войной против детей» и призвал остановить боевые действия

Член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззал заявил, что «переговоры по-прежнему идут, однако с большими трудностями». По его словам, Израиль предлагает палестинской стороне временное перемирие, с чем она не может согласиться, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

Напомним, Al Arabiya со ссылкой на источник в руководстве движения сообщало, что ХАМАС дало согласие на прекращение огня в секторе Газа в соответствии с планом, предложенным Вашингтоном.