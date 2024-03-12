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Мишустин назвал объем январского роста ВВП
Мишустин: Январский рост ВВП России оценивается в 4,6%
Рост ВВП России за январь 2024 года оценивается в 4,6% в годовом выражении, сообщил премьер Михаил Мишустин, отметив, что страна продолжает движение вперед, вопреки внешнему давлению.
Мишустин напомнил, что по итогам прошлого года ВВП России вырос на 3,6%, согласно первым оценкам. Причем тренд к росту сохраняется и в 2024 году, передает ТАСС слова председателя правительства.
Президент Владимир Путин отмечал ранее, что рост экономики России в прошлом году оказался выше среднемирового.